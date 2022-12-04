ለካፒታል ገበያ ባለሥልጣን ስድስት የቦርድ አባላት ተሾሙ

- ይናገር ደሴ (ዶ/ር) የቦርድ ሰብሳቢ ሆነዋል
ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) በቅርቡ ወደ ሥራ ይገባል ተብሎ ለሚጠበቀው የካፒታል ገበያ ባለሥልጣን የሚያገለግሉ ስድስት የቦርድ አባላትን ኅዳር 22 ቀን 2015 ዓ.ም. ሾሙ፡፡
በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሹመት መሠረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዥ ይናገር ደሴ (ዶ/ር) የቦርዱ ሰብሳቢ ሆነው ተሰይመዋል፡፡ የቦርዱ አባል በመሆን እንዲያገለግሉ የተሰየሙት ስድስቱ ተሿሚዎች ደግሞ፣ የሒሳብና የኦዲት ቦርድ ዋና ዳይሬክተሯ ወ/ሮ ሒክመት አብደላ፣ የካፒታል ገበያ ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር ብሩክ ታዬ (ዶ/ር)፣ የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ወንድምአገኝ ነገራ፣ በተመድ የካፒታል ዴቨሎፕመንት ኢትዮጵያ ጽሕፈት ቤት ኢዮብ ተስፋዬ (ዶ/ር)፣ የሴሬብሩስ ፍሮንቲየርስ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ተስፋዬ ኃይለ ሚካኤልና የአዲስ አበባ ዩነቪርሲቲ ሌክቸረር አቶ አባተ አበበ ናቸው፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ (ዶ/ር) ኅዳር 21 ቀን 2015 ዓ.ም. ብሩክ ታዬ (ዶ/ር)ን የካፒታል ገበያ ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር አድርገው ሾመዋቸዋል፡፡
እነዚህ የቦርድ አባላት ከኅዳር 21 ቀን 215 ዓ.ም. ጀምሮ የባለሥልጣኑ የቦርድ አባል ሆነው እንዲሠሩ መመደባቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሹመቱን በሰጡበት ደብዳቤ ጠቅሰዋል፡፡
እነዚህ ተሿሚዎች በቦርድ አባልነት የተሰየሙት በካፒታል ገበያ ባለሥልጣን ማቋቋሚያ አዋጅ መሠረት ነው፡፡
በዚህ አዋጅ ውስጥ እነዚህ የቦርድ አባላት የሥራ ዘመን አምስት ዓመት እንደሆነ ደንግጓል፡፡ ቦርድ አባላቱ ከኃላፊነት ስለመነሳት ወይም ስለመልቀቅ በሚለው አንቀጽ ሥር ማንኛውም የተሾመ የቦርድ አባል ኃላፊነት የሚነሳው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መልቀቂያ ጥያቄ ሲያቀርና የመልቀቂያው ጥያቄ ተቀባይነት ሲያገኝ ነው የሚል ድንጋጌ ተቀምጧል፡፡
የካፒታል ገበያ አዋጅ ሐምሌ 16 ቀን 2013 ዓ.ም. የወጣ መሆኑ የሚታወስ ሲሆን፣ የዚህ አዋጅ መውጣት ያስፈለገበት ዋነኛ ምክንያት ተደርገው ከተጠቀሱት ውስጥ፣ ካፒታል በመሰብሰብ የገንዘብ ሥርዓቱን በአዲስ ፈጠራዎች በመደገፍና የኢንቨስትመንት ሥጋቶችን የመጋራት አሠራርን በማስፋፋት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ልማት ለመደገፍ የሚል ይገኝበታል፡፡