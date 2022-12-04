Monday, December 5, 2022
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
ሌሎች ዓምዶች
    - Advertisement -
    - Advertisement -
    የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለአፍሪካ አገሮች ሻምፒዮና (ቻን) ዝግጅቱን ይጀመራል
    ስፖርትለቻን ውድድር ቅድመ ዝግጅት ለ42 ተጫዋቾች ጥሪ ቀረበ

    ለቻን ውድድር ቅድመ ዝግጅት ለ42 ተጫዋቾች ጥሪ ቀረበ

    ዳዊት ቶሎሳ

    ቀን:

    ዋሊያዎቹ ከፊል ዝግጅታቸውን በሞሮኮ ያደርጋሉ

    አልጄሪያ በምታዘጋጀው የአፍሪካ አገሮች ሻምፒዮና (ቻን) ለሚሳተፈው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን (ዋሊያዎቹ) ቅድመ ዝግጅት አሠልጣኙ ውበቱ አባተ ለ42 ተጫዋቾች ጥሪ አቅርበዋል፡፡ አሠልጣኙ በፕሪሚየር ሊግ ላይ እየተጫወቱ ከሚገኙትና ከመረጧቸው 42 ተጫዋቾች መካከል 28 ተጫዋቾች እንደሚለዩ ገልጸዋል፡፡

    በቅድመ ማጣሪያ ጨዋታ ደቡብ ሱዳንን 1 ለ 0፣ እንዲሁም የሩዋንዳ አቻውን በአጠቃላይ ውጤት 2 ለ 1 የረታው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወደ ሻምፒዮናው ማለፍ ችሏል፡፡ የፕሪሚየር ሊጉ ውድድር እስከ ታኅሣሥ 17 ቀን 2015 ዓ.ም. እየተካሄደ እንደሚቀጥል የተገለጸ ሲሆን፣ ከታኅሣሥ 18 ቀን  ጀምሮ ብሔራዊ ቡድኑ ቅድመ ዝግጅቱን እንደሚጀመር ታውቋል፡፡

    በአገር ውስጥ ሊግ ላይ የሚሳተፉ ተጫዋቾችን ብቻ የሚያሳትፈው ውድድሩ፣ ከጥር 5 እስከ 27 ቀን 2015 ዓ.ም. በአልጄሪያ ይከናወናል፡፡ ዋሊያዎቹ በምድብ አንድ ከአስተናጋጇ አልጄሪያ፣ ሞዛምቢክና ሊቢያ ጋር ተደልድለዋል፡፡

    ብሔራዊው ቡድኑ የአገር ውስጥ ዝግጅቱን ካገባደደ በኋላ፣ በሞሮኮ በከፊል ዝግጅቱን እንደሚያደርግ የተጠቀሰ ሲሆን፣ ከተቻለ የአቋም መለኪያ ጨዋታን ሊያደርግ እንደሚችል ተሰምቷል፡፡

    በአልጄሪያ አራት ከተሞች ላይ የሚከናወነው ሰባተኛው የቻን ውድድር 18 ብሔራዊ ቡድኖች ይሳተፋሉ፡፡ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የ2020 እና 2021 ዓ.ም. ውድድሮች ሳይከናወኑ መቅረታቸው ይታወሳል፡፡

    እ.ኤ.አ. በ2009 የጀመረው ሻምፒዮናው ሞሮኮና ዲሞክራቲክ ኮንጎ ሁለት፣ ሁለት ጊዜ ዋንጫ በማንሳት ስኬታማ መሆን የቻሉ ብሔራዊ ቡድኖች ናቸው፡፡ ኢትዮጵያ በ2014 በደቡብ አፍሪካ በተሰናዳውና በ2016 በሩዋንዳ የተዘጋጀውን  ጨምሮ ዘንድሮ ለሦስተኛ ጊዜ መሳተፍ ችላለች፡፡

    ዋሊያዎቹ የመጀመሪያ የምድብ ጨዋታቸውን ከሞዛምቢክ ብሔራዊ ቡድን ጋር ያደርጋሉ፡፡

    spot_img
    Previous articleአፍሪካን እንደ አንድ አገር የማዋቀሩ ሒደት
    Next articleስድስቱ ሰበዞች
    - Advertisement -

    ይመዝገቡ

    spot_img

    ተዛማጅ ጽሑፎች
    ተዛማጅ

    ዳግም ነፍስ የዘራው የተማሪዎች ማርች ባንድ

    ምሕረት ሞገስ -
    የሙያው ፍቅር ያደረባቸው ገና በልጅነታቸው ነው፡፡ በ1970ዎቹ መጀመርያ፣ ለቀለም...

    በስንደዶና ሰበዝ የተቃኘው ጥበብ

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    በአንዋር አባቢ ተወልዳ ያደገችው መሀል አዲስ አበባ አራት ኪሎ ነው፡፡...

    አዲስ ጥረት የሚጠይቀው  ኤችአይቪ  ኤድስን  የመግታት  ንቅናቄ

    ታደሰ ገብረማርያም -
    ‹‹ኤችአይቪ በመላው ዓለም  በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን የሚያጠቃ ዋነኛ የሕዝብ...

    የኅትመት ብርሃን ያየው ‹‹የቃቄ ወርድዎት›› ቴአትር

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    ከአራት ዓመታት በፊት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴአትር መድረክ ላይ ይታይ...

    About us

    Media and communications Center.

    Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

    E-mail: [email protected]

    Phone Number: (+251) 116-616-184

    Other Services

    Reporter Tenders
    https://www.reportertenders.com

    Reporter Jobs
    https://www.ethiopianreporterjobs.com

    Ethiopian Reporter
    https://www.ethiopianreporter.com

    Reporter SMS Service 7474 (OK)

    Subscribe

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

    Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy