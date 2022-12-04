- Advertisement - - Advertisement - ዝንቅበዓለም ዋንጫ አገራቸውን እያስተዋወቁ ያሉት አባትና ልጅ በዓለም ዋንጫ አገራቸውን እያስተዋወቁ ያሉት አባትና ልጅ በጋዜጣዉ ሪፓርተር ቀን: December 4, 2022 ShareFacebookTwitterTelegramWhatsAppEmail በኳታር እየተካሄደ ያለውን 22ኛው የዓለም ዋንጫ እንዲመለከት በፊፋ የተጋበዘው ታዳጊው ዳግማዊ ቴዎድሮስ፣ የኢትዮጵያን መስህቦች ከአባቱ ዎድሮስ ባጫ ጋር በማስተዋወቅ ላይ ይገኛል። አባትና ልጅ በየጨዋታው የተለያዩ በዩኔስኮ የተመዘገቡ ቅርሶችንና ሌሎችንም ‹‹ኢትዮጵያን ጎብኙ›› እያሉ የሚያስተዋውቁት በፖስተሮች ነ Previous article‹‹ሕጉ በተጨባጭ የማይተረጎምና ችግሮችን የማይፈታ ከሆነ ለሕገ መንግሥት ታማኝነት አይኖርም›› መድኅን ማርጮ (ዶ/ር)፣ የሥነ ማኅበረሰብ ልማት ፖሊሲ ጥናት ተመራማሪNext articleበኤችአይቪ/ኤድስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩ ተገለጸ - Advertisement - ይመዝገቡ ተዛማጅ ጽሑፎችተዛማጅ ዳግም ነፍስ የዘራው የተማሪዎች ማርች ባንድ ምሕረት ሞገስ - December 4, 2022 የሙያው ፍቅር ያደረባቸው ገና በልጅነታቸው ነው፡፡ በ1970ዎቹ መጀመርያ፣ ለቀለም...በስንደዶና ሰበዝ የተቃኘው ጥበብ በጋዜጣዉ ሪፓርተር - December 4, 2022 በአንዋር አባቢ ተወልዳ ያደገችው መሀል አዲስ አበባ አራት ኪሎ ነው፡፡...አዲስ ጥረት የሚጠይቀው ኤችአይቪ ኤድስን የመግታት ንቅናቄ ታደሰ ገብረማርያም - December 4, 2022 ‹‹ኤችአይቪ በመላው ዓለም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን የሚያጠቃ ዋነኛ የሕዝብ...የኅትመት ብርሃን ያየው ‹‹የቃቄ ወርድዎት›› ቴአትር በጋዜጣዉ ሪፓርተር - December 4, 2022 ከአራት ዓመታት በፊት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴአትር መድረክ ላይ ይታይ...