Monday, December 5, 2022
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    ዝንቅበዓለም ዋንጫ አገራቸውን እያስተዋወቁ ያሉት አባትና ልጅ

    በዓለም ዋንጫ አገራቸውን እያስተዋወቁ ያሉት አባትና ልጅ

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር

    ቀን:

    በኳታር እየተካሄደ ያለውን 22ኛው የዓለም ዋንጫ እንዲመለከት በፊፋ የተጋበዘው ታዳጊው ዳግማዊ ቴዎድሮስ፣ የኢትዮጵያን መስህቦች ከአባቱ  ዎድሮስ ባጫ ጋር በማስተዋወቅ ላይ ይገኛል። አባትና ልጅ በየጨዋታው የተለያዩ በዩኔስኮ የተመዘገቡ ቅርሶችንና ሌሎችንም ‹‹ኢትዮጵያን ጎብኙ›› እያሉ የሚያስተዋውቁት በፖስተሮች ነ

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    የሙያው ፍቅር ያደረባቸው ገና በልጅነታቸው ነው፡፡ በ1970ዎቹ መጀመርያ፣ ለቀለም...

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    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
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    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
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