የተሽከርካሪ ባለንብረቶች በአክሲዮን ለመደራጀት የሚያስፈልጋቸውን የተሽከርካሪ ብዛት የሚወስን መመርያ ተረቀቀ

የደረቅ ጭነት ትራንስፖርት ባለንብረቶች ከማኅበርነት ወጥተው አክሲዮን ሲቋቋሙ፣ ከሚጠበቅባቸው የብቃት ማረጋገጫ መሥፈርቶች መካከል፣ የተሽከርካሪ ቁጥር እንዲያንስ የሚያደርግ መመርያ ተረቀቀ፡፡ በትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የተረቀቀው ይህ መመርያ፣ ከዚህ በፊት ባለንብረቶች ከደረጃ አንድ እስከ አራት ድረስ በማኅበርነት ሲደራጁ እንደ ደረጃቸው ከሚያስፈልጉት 150፣ 100፣ 75 እና 50 ተሽከርካሪዎች የነበረ ቢሆንም፣ በተረቀቀው መመረያ ግን ዝቅ እንዲል ተደርጓል፡፡
አዲሱ መመርያ ሲፀድቅ ድንበር ተሻጋሪ ጭነት ተሽከርካሪዎች በሦስት ደረጃ የሚመደቡ ሲሆን፣ እንደ ደረጃቸው አክሲዮን ማኅበራቱ በትንሹ 30፣ 20 እና አሥር ተሽከርካሪዎችን ሊይዙ ይገባል፡፡ የአገር ውስጥ ጭነት ተሽከርካሪዎች ደግሞ በሁለት ደረጃ የሚመደቡ ሲሆን በትንሹ አሥርና አምስት ተሽከርካሪዎችን ብቻ ይዘው በአክሲዮን መደራጀት ይኖርባቸዋል፡፡
እንደ አዲስ የተዘጋጀው ይህ መመርያ ባለፈው ዓመት መጨረሻ ላይ በተወካዮች ምክር ቤት ለፀደቀው የመንገድ ትራንስፖርት አዋጅ ማስፈጸሚያነት ነው፡፡ ባለንብረቶቹ በማኅበርነት ሲደራጁ በመንግሥት የሚወጣላቸው የብቃት ደረጃም እንደ ንግድ ተቋም በአክሲዮንነት ሲደራጁም ደረጃዎች ይወጣላቸዋል፡፡
በ2013 የወጣው የንግድ የመንገድ ጭነት ትራንስፖርት ኦፕሬተሮች አደረጃጀት፣ ብቃት ማረጋገጫና የአፈጻጸም መመርያ ሙሉ በሙሉ በአዲሱና በተመሳሳይ ስም በሚጠራ መመርያ የሚተካ ነው፡፡ ይህ የተሻረው መመርያም የጭነት ተሽከርካሪ ባለንብረቶች በአክሲዮን እንዲደራጁ ይፈቅድ የነበረ ሲሆን፣ አምስት ደረጃ አውጥቶ በአንድ አክሲዮን በየደረጃው ከ50 እስከ አምስት መኪና በትንሹ በአባልነት እንዲይዙ ያዝም ነበር፡፡
የበፊቱ መመርያ ባለንብረቶች በአክሲዮን እንዲደራጁ አስገዳጅ የነበረና በባለንብረቶች ተቃውሞ ገጥሞትም በፍርድ ቤት ዕገዳ ተደርጎበት ተፈጻሚነቱ ላይ ችግር ገጥሞት ነበር፡፡ በአዲሱ መመርያ ላይ ተመሳሳይ ያለመግባባት እንዳይፈጠር የሚኒስቴሩ ኃላፊዎች ከተሽከርካሪ ባለንብረቶችና ትራንስፖርት አሠሪዎች ፌዴሬሽን ጋር ከመፅደቁ በፊት በጋራ ምክክር እያደረገ ይገኛል፡፡
በረቂቅ መመርያው መሠረት ድንበር ተሻጋሪ ተሽከርካሪዎች የሚወጣላቸው ሦስት ደረጃዎች እንደ ተሽከርካሪዎቹ ዕድሜ ሲሆን፣ እሱም ከ15፣ 20 እና 25 ዓመት በላይ መሆን የለባቸውም፡፡ በተጨማሪም ተሽከርካሪዎቹ ከ30 ቶን ያላነሰ የጭነት አቅም ሊኖራቸው ይገባል፡፡ በሁለት ደረጃ የሚመደቡት የአገር ውስጥ የጭነት ተሽከርካሪዎች ደግሞ ከ25 አና 30 ዓመት ያልበለጠ ዕድሜ ሊኖራቸው የሚገባ ሲሆን የመጫን አቅማቸው ከሰባት ቶን ያላነሰ መሆን እንዳለበት ይደነግጋል፡፡
የፈሳሽ ጭነት ተሽከርካሪ ባለንብረቶች በአክሲዮን ማኅበር ሲደራጁ ዕድሜያቸው ከ30 ዓመት ያልበለጡ፣ የመጫን አቅማቸው ከ30,000 ሊትር ያላነሰና ቢያንስ አሥር ተሽከርካሪዎችን ይዘው እንደሚደራጁ ረቂቅ መመርያው ያዛል፡፡ በተያያዘም የደረቅም ሆነ ፈሳሽ ጭነት ተሽከርካሪ ባለንብረቶች እንደ ግል ንግድ ድርጅት መመዝገብ ሲፈልጉ ከመነሻው አንድ ብቻና ከ20 ቶን ያላነሰ የአገልግሎት ዘመኑ ያልተገደበ ተሽከርካሪ ይዘው መመዝገብ ይችላሉ፡፡
በሥራ ላይ የሚገኙ ድርጅቶች ይህ መመርያ ከፀደቀበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2015 ዓ.ም. በመመርያው መሠረት ምዝገባ አድርገው ብቃት ማረጋገጫ መውሰድ እንዳለባቸው ተደንግጓል፡፡