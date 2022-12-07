- Advertisement - - Advertisement - ስፖርትሞሮኮ ሩብ ፍፃሜውን የተቀላቀለች ብቸኛዋ አፍሪካ ሞሮኮ ሩብ ፍፃሜውን የተቀላቀለች ብቸኛዋ አፍሪካ በጋዜጣዉ ሪፓርተር ቀን: December 7, 2022 ShareFacebookTwitterTelegramWhatsAppEmail በኳታር የዓለም ዋንጫ ወደ ሩብ ፍፃሜ ለመግባት ከስፔን ጋር ትናንት ኅዳር 27 ቀን 2015 ዓ.ም. የተጋጠመችው ሞሮኮ፣ በፍፁም ቅጣት ምት 3 ለ 0 በማሸነፍ ስምንቱ ውስጥ ገብታለች። በዘንድሮው ውድድር ከአፍሪካ ብቸኛዎቹ ሩብ ፍፃሜ የገቡት ‹‹የአትላስ አንበሶች›› በመባል የሚጠሩት ሞሮኮዎች በታሪካቸው ሩብ ፍፃሜ ሲደርሱ የመጀመርያቸው ነው። Previous articleበሰባት የመንግሥት ተቋማት ላይ ሰፊ የወንጀል ምርመራ እየተካሄደ መሆኑ ተሰማNext articleየፔሌ ምኞትና የብራዚል የኳታር ዓለም ዋንጫ ጉዞ - Advertisement - ይመዝገቡ ተዛማጅ ጽሑፎችተዛማጅ [ክቡር ሚኒስትሩ በዕረፍት ቀናቸው እርጅና የተጫጫናቸው አጎታቸውን ለመጠየቅ ቢሄዱም ሚኒስትሩ ራሳቸው ተጠያቂ ሆነዋል] በጋዜጣዉ ሪፓርተር - December 7, 2022 ዛሬ እንዴት ትዝ አልኩህ ክቡር ሚኒስትር? ልትመዛት ያሰብካት ነገር አለች...በኦሮሚያ ክልል የተፈጸመው ጭፍጨፋና ሥጋቱ ዮናስ አማረ - December 7, 2022 ኦሮሚያ ክልል ከቀውስ አዙሪት መላቀቅ ያቃተው ይመስላል፡፡ ከ200 በላይ...እናት ባንክ ካፒታሉን ወደ አምስት ቢሊዮን ብር ለማሳደግ ወሰነ ዳዊት ታዬ - December 7, 2022 መጠባበቂያን ሳይጨምር የባንኩ የተጣራ ትረፍ 182 ሚሊዮን ብር ሆኗል እናት...ቡና ባንክ ዓመታዊ ትርፉን ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ማሻገር ቻለ ዳዊት ታዬ - December 7, 2022 ቡና ባንክ በ2014 የሒሳብ ዓመት ዓመታዊ የትርፍ ምጣኔውን ለመጀመርያ...