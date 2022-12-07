Thursday, December 8, 2022
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    ስፖርትሞሮኮ ሩብ ፍፃሜውን የተቀላቀለች ብቸኛዋ አፍሪካ

    ሞሮኮ ሩብ ፍፃሜውን የተቀላቀለች ብቸኛዋ አፍሪካ

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር

    ቀን:

    በኳታር የዓለም ዋንጫ ወደ ሩብ ፍፃሜ ለመግባት ከስፔን ጋር ትናንት ኅዳር 27 ቀን 2015 ዓ.ም. የተጋጠመችው ሞሮኮ፣ በፍፁም ቅጣት ምት 3 ለ 0 በማሸነፍ ስምንቱ ውስጥ ገብታለች። በዘንድሮው ውድድር ከአፍሪካ ብቸኛዎቹ ሩብ ፍፃሜ የገቡት ‹‹የአትላስ አንበሶች›› በመባል የሚጠሩት ሞሮኮዎች በታሪካቸው ሩብ ፍፃሜ ሲደርሱ  የመጀመርያቸው ነው።

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    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
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