Thursday, December 8, 2022
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    ፍሬከናፍር‹‹የወደፊቷ ዓለም ዲጂታል ትሆናለች ሲባል ሰውን ማዕከል ማድረግ አለበት››

    ‹‹የወደፊቷ ዓለም ዲጂታል ትሆናለች ሲባል ሰውን ማዕከል ማድረግ አለበት››

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር

    ቀን:

    የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ አንቶኒዮ ጉተሪስ፣ በኢትዮጵያ በተካሄደው 17ኛው ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት ጋቨርነርስ ፎረም ላይ በበይነ መረብ ያስተላለፉት የቪዲዮ መልዕክት፡፡ ዋና ጸሐፊው አያይዘውም ቴክኖሎጂ የሰዎችን አኗኗር ቢያሻሽልም የራሱ የሆነ ሕግና ደንብ ሊኖረው ይገባል ብለዋል፡፡

     

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    ተዛማጅ ጽሑፎች
    ተዛማጅ

    [ክቡር ሚኒስትሩ በዕረፍት ቀናቸው እርጅና የተጫጫናቸው አጎታቸውን ለመጠየቅ ቢሄዱም ሚኒስትሩ ራሳቸው ተጠያቂ ሆነዋል]

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    ዛሬ እንዴት ትዝ አልኩህ ክቡር ሚኒስትር? ልትመዛት ያሰብካት ነገር አለች...

    በኦሮሚያ ክልል የተፈጸመው ጭፍጨፋና ሥጋቱ

    ዮናስ አማረ -
    ኦሮሚያ ክልል ከቀውስ አዙሪት መላቀቅ ያቃተው ይመስላል፡፡ ከ200 በላይ...

    እናት ባንክ ካፒታሉን ወደ አምስት ቢሊዮን ብር ለማሳደግ ወሰነ

    ዳዊት ታዬ -
    መጠባበቂያን ሳይጨምር የባንኩ የተጣራ ትረፍ 182 ሚሊዮን ብር ሆኗል እናት...

    ቡና ባንክ ዓመታዊ ትርፉን ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ማሻገር ቻለ

    ዳዊት ታዬ -
    ቡና ባንክ በ2014 የሒሳብ ዓመት ዓመታዊ የትርፍ ምጣኔውን ለመጀመርያ...

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