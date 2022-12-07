- Advertisement - - Advertisement - ፍሬከናፍር‹‹የወደፊቷ ዓለም ዲጂታል ትሆናለች ሲባል ሰውን ማዕከል ማድረግ አለበት›› ‹‹የወደፊቷ ዓለም ዲጂታል ትሆናለች ሲባል ሰውን ማዕከል ማድረግ አለበት›› በጋዜጣዉ ሪፓርተር ቀን: December 7, 2022 ShareFacebookTwitterTelegramWhatsAppEmail የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ አንቶኒዮ ጉተሪስ፣ በኢትዮጵያ በተካሄደው 17ኛው ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት ጋቨርነርስ ፎረም ላይ በበይነ መረብ ያስተላለፉት የቪዲዮ መልዕክት፡፡ ዋና ጸሐፊው አያይዘውም ቴክኖሎጂ የሰዎችን አኗኗር ቢያሻሽልም የራሱ የሆነ ሕግና ደንብ ሊኖረው ይገባል ብለዋል፡፡ Previous articleመልካም ምኞት የተገለጸለት የዓለም እግር ኳስ ንጉሡ ፔሌNext articleፈጠራና ቴክኖሎጂ የተሳሰሩበት ዓውደ ርዕይ - Advertisement - ይመዝገቡ ተዛማጅ ጽሑፎችተዛማጅ [ክቡር ሚኒስትሩ በዕረፍት ቀናቸው እርጅና የተጫጫናቸው አጎታቸውን ለመጠየቅ ቢሄዱም ሚኒስትሩ ራሳቸው ተጠያቂ ሆነዋል] በጋዜጣዉ ሪፓርተር - December 7, 2022 ዛሬ እንዴት ትዝ አልኩህ ክቡር ሚኒስትር? ልትመዛት ያሰብካት ነገር አለች...በኦሮሚያ ክልል የተፈጸመው ጭፍጨፋና ሥጋቱ ዮናስ አማረ - December 7, 2022 ኦሮሚያ ክልል ከቀውስ አዙሪት መላቀቅ ያቃተው ይመስላል፡፡ ከ200 በላይ...እናት ባንክ ካፒታሉን ወደ አምስት ቢሊዮን ብር ለማሳደግ ወሰነ ዳዊት ታዬ - December 7, 2022 መጠባበቂያን ሳይጨምር የባንኩ የተጣራ ትረፍ 182 ሚሊዮን ብር ሆኗል እናት...ቡና ባንክ ዓመታዊ ትርፉን ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ማሻገር ቻለ ዳዊት ታዬ - December 7, 2022 ቡና ባንክ በ2014 የሒሳብ ዓመት ዓመታዊ የትርፍ ምጣኔውን ለመጀመርያ...