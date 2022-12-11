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    መደበኛ ያልሆኑ ነጋዴዎች በዲጂታል ሊመዘገቡ ነው

    ኤልያስ ተገኝ
    17
    በአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ የኢንፎርሜሽን ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዋና ዳይሬክተር አቶ ገመቺስ መንግሥቱ
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    የአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ በሁሉም ክፍላተ ከተሞች የሚገኙ መደበኛ ያልሆኑ ነጋዴዎችን፣ ከታኅሳስ 10 ቀን 2015 ዓ.ም. ጀምሮ በዲጂታል መንገድ ሊመዘግብ መሆኑን አስታወቀ፡፡

    መደበኛ የሚባሉት ነጋዴዎች የንግድ ምዝገባና መለያ ቁጥር አውጥተው የሚንቀሳቀሱ ሲሆኑ፣ በሌላ በኩል በመንግሥት ቦታ ተሰጥቷቸው በተፈለገ ጊዜ ቅያሪ የሚሰጣቸውና በሽግግር የጊዜ ሰሌዳ ግብር እየከፈሉ የሚንቀሳቀሱ ግን መደበኛ ያልሆኑ ነጋዴዎች እንደሚባሉ የንግድ ቢሮው ይገልጻል፡፡

    በአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ የኢንፎርሜሽንና ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዋና ዳይሬክተር አቶ ገመቺስ መንግሥቱ ለሪፖርተር እንደገለጹት፣ እስከዛሬ በነበረው አሠራር በመዲናዋ መደበኛ ባልሆነ መንገድ አገልግሎት ሲሰጡ የቆዩ ነጋዴዎች ሲመዘገቡ የቆዩት በወረቀት ነበር፡፡ ይህ መሆኑ ደግሞ በትክክል በከተማዋ የሚገኙ መደበኛ ያልሆኑ  ነጋዴዎች ቁጥር ምን ያህል ነው የሚለውን ለማወቅ አለማስቻሉን አስረድተዋል፡፡

    ከዚህ ቀደም በነበረው አሠራር መደበኛ ያልነበሩ ነጋዴዎች ቦታ ወስደው፣ ሽግግር የሚባለው ጊዜን ጨርሰው ወደ መደበኛ ነጋዴነት የሚቀየሩበት በሲስተም ባለመያዙ ለመቆጣጠር ሲቸገር እንደቆየ ያስታወቀው የንግድ ቢሮው፣ በአሁኑ ወቅት የተዘረጋው “የንግድ ገበያ መረጃ ሥርዓት” ሲስትም መደበኛ ያልሆኑ ነጋዴዎችን ለመከታተል፣ ለመደገፍና ወደ መደበኛ ንግድ እንዲሸጋገሩ ለማድረግ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል ብሏል።

    ነጋዴዎቹ በዲጂታል መንገድ መመዝገባቸው የንግድ ምዝገባ፣ የንግድ ፈቃድ፣ የንግድ ስያሜ፣ የንግድ ፈቃድ ዕድሳት፣ እንዲሁም ተያያዥ አገልግሎቶች በየትኛውም ጊዜና ቦታ ሆነው እንዲያገኙ የሚያስችል መሆኑ ተመላክቷል፡፡

    መደበኛ ባልሆኑ ነጋዴዎች ሥር ሆነው የመንግሥት ግብር ሳይከፍሉ የሚሠሩ አካላት በተለያየ ክፍላተ ከተሞች እንደሚገኙ የገለጹት አቶ ገመቺስ፣ የዲጂታል ምዝገባው ይህንን ለመለየት ከማስቻሉ በተጨማሪ በሐሰተኛ ሰነድ የሚንቀሳቀሱ አካላትን ለመለየት የሚያገለግል መሆኑን ጠቁመዋል፡፡

    በሁሉም ክፍላተ ከተሞች ውስጥ በሚገኙ በተመረጡ 22 ወረዳዎች በሙከራ ደረጃ 18 ሺሕ የሚደርሱ መደበኛ ያልሆኑ ነጋዴዎችን መረጃ ወደ ሲስተም የማስገባት ሥራ ከታኅሳስ 10 ቀን 2015 ዓ.ም. ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚደረግ የታወቀ ሲሆን፣ ነጋዴዎች ወደ ንግድ ጽሕፈት በመሄድ ወይም በኦንላይን ምዝገባ እንደሚያከናውኑና የዚህን ምዝገባ ውጤት በመመልከት ከወር በኋላ አገልግሎቱ ሙሉ በሙሉ በመደበኛነት የሚሰጥ መሆኑ ተገልጿል፡፡

    ይህንን ሲስትም ጨምሮ ሌሎች አራት ሲስተሞችን ላለፉት ሁለት ዓመታት ሲያሰናዳ መቆየቱን የገለጸው የንግድ ቢሮ፣ ለዚህም ሥራ 26 ሚሊዮን ብር ማውጣቱን አስታውቋል፡፡

    የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ከንግድ ገበያ መረጃ ሥርዓት ባሻገር ነጋዴዎች ከወረዳ  እስከ ማዕከል ድረስ በአገልግሎት ወቅት የሚኖራቸውን ቅሬታ የሚያቀርቡበት ሲስተም ለመዘርጋት በዝግጅት ላይ መሆኑን፣ የኢንፎርሜሽን ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዋና ዳይሬክተሩ ገልጸዋል፡፡

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