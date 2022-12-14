Thursday, December 15, 2022
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
ሌሎች ዓምዶች
    - Advertisement -
    - Advertisement -
    ዜናሲሚንቶ አየር በአየር ሸጠዋል የተባሉ ሁለት የደኅንነት ኃላፊዎች በከባድ የሙስና ወንጀል ተከሰሱ

    ሲሚንቶ አየር በአየር ሸጠዋል የተባሉ ሁለት የደኅንነት ኃላፊዎች በከባድ የሙስና ወንጀል ተከሰሱ

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር

    ቀን:

    • ለግል ጥቅማቸው ያዋሉት ገንዘብ 30 ሚሊዮን ብር መሆኑ ተጠቁሟል

    የኢትዮጵያ ብሔራዊ መረጃና ደኅንነት አገልግሎት ሁለት ኃላፊዎችና ሁለት ባለሙያዎችኧ ተቋሙ ሳያውቅና እንዲገዛ ምንም ዓይነት ትዕዛዝ ሳይሰጥ፣ ሲሚንቶ በተቋሙ ስም በመግዛትና አየር በአየር በመሸጥ ከባድ የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል ተብለው ክስ ተመሠረተባቸው፡፡

    ተከሳሾቹ በአገልግሎቱ የኮንስትራክሽንና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ ደሜ፣ ምክትል ዋና ክፍል ኃላፊ አቶ አሸናፊ ተስፋዬ፣ እንዲሁም በአገልግሎቱ የግዥ ባለሙያዎች አቶ ቱጁባ ቀልቤሳና አቶ ሙስጠፋ ሙሳ ሲሆኑ፣ ሰኞ ታኅሳስ 3 ቀን 2015 ዓ.ም. በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሦስተኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ቀርበው ክስ ተነቦላቸዋል፡፡

    ክሱን የመሠረተው የፍትሕ ሚኒስቴር ዓቃቤ ሕግ ክስ እንደተገለጸው፣ በአገልግሎቱ የኮንስትራክሽንና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ፣ ተቋሙ ሲሚንቶ የመግዛት ፍላጎት ሳይኖረው እንዳለው በማስመሰል፣ ‹‹ለአስቸኳይ የግንባታ ሥራ የሚውል›› በማለት 29,200 ኩንታል ሲሚንቶ ከደርባ እና ከዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች እንዲገዛ ትዕዛዝ አስተላልፈዋል፡፡ ትዕዛዙ የተላለፈላቸውና በስማቸው አራት ደብዳቤ የተጻፈላቸው አቶ ሙስጠፋና ሁለት ደብዳቤ የተጻፈላቸው አቶ ቱጁባ፣ ለሲሚንቶ መግዥያ የሚውለው ገንዘብ በየግል አካውንታቸው እንዲገባ ካደረጉ በኋላ፣ ገንዘቡን ወደ ሲሚንቶ ፋብሪካዎቹ ገቢ በማድረግ የሲሚንቶ ግብይቱን መፈጸማቸውን ያብራራል፡፡

    ከላይ ለተገለጹት ተከሳሾች ገንዘቡ በግል አካውንታቸው ገቢ እንዲደረግ፣ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደብዳቤ የጻፉት፣ በአገልግሎቱ የኮንስትራክሽንና ሎጂስቲክስ ዋና ክፍል ኃላፊ አቶ አሸናፊ ተስፋዬ መሆናቸውንም የዓቃቤ ሕግ ክስ ይገልጻል፡፡

    ተከሳሾቹ ማንኛውም ግዥ በተቋሙ የግዥ ሠራተኞችና በተቋሙ አካውንት መፈጸም ሲገባውና ለንብረት ክፍል ማስረከብ ቢኖርበትም ግዥውን በራሳቸው በመፈጸምና በየግል አካውንታቸው በገባ ከፍተኛ ገቢ ክፍያ በመፈጸም፣ ሲሚንቶ ወደ ተቋሙ ሳይደርስ አየር በአየር በመሸጥ፣ በወቅቱ በነበረ የአንድ ኩንታል ሲሚንቶ ዋጋ 1,030.80 ብር በድምሩ 30,099,360 ብር ለግል ጥቅማቸው ማዋላቸውን ዓቃቤ ሕግ በክሱ ዘርዝሮ አቅርቧል፡

    ተከሳሾቹ ክሱ ተነቦላቸው በቀረበው ክስ ላይ መቃወሚያ ካላቸው ለመጠባበቅ፣ ለታኅሳስ 7 ቀን 2015 ዓ.ም. ቀጠሮ ተሰጥቷል፡፡

    spot_img
    Previous article
    ከኢትዮጵያ በላይ መሆን አይቻልም!
    Next article
    ሀብት ያስመዘገቡ የመንግሥት ሹማምንትና ሠራተኞች መረጃ ለሕዝብ ይፋ እንዲደረግ ተጠየቀ
    - Advertisement -

    ይመዝገቡ

    spot_img

    ተዛማጅ ጽሑፎች
    ተዛማጅ

    ውጤታማ መሣሪያን ላለማጣት

    አንባቢ -
    በቅርቡ የሰው ቤት እየሰበሩ በመዝረፍ ወንጀል ስለታሠሩት ሁለት ስኮትላንዳውያን...

    [ሰሞኑን በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች የተፈጠረውን ረብሻ በተመለከተ የመንግሥት አመራሮች ከማኅበረሰቡ ጋር ውይይት እንዲያደርጉ በታዘዘው መሠረት ሚኒስትሩ በአንድ ክፍለ ከተማ ከነዋሪዎች ጋር ውይይት እያደረጉ...

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    አዲስ አበባ ከሁሉም አካባቢዎች በተለየ መልኩ ሰላሟ ተጠብቆ መቆየቱ...

    የፀረ ሙስና ዘመቻ ተስፋና ተግዳሮት

    ዮናስ አማረ -
    እ.ኤ.አ. በ2018 ኮኔን ራህማን ያዘጋጀችው ‹Overview of Corruption and...

    ከጦርነቱ ወደ ኢኮኖሚ ልማቱ ማለፊያ በሮችን የማስከፈት ትንቅንቅ

    ዮሐንስ አንበርብር -
    ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) በኢሕአዴግ ውስጥ የነበረውን የሥልጣን...

    About us

    Media and communications Center.

    Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

    E-mail: [email protected]

    Phone Number: (+251) 116-616-184

    Other Services

    Reporter Tenders
    https://www.reportertenders.com

    Reporter Jobs
    https://www.ethiopianreporterjobs.com

    Ethiopian Reporter
    https://www.ethiopianreporter.com

    Reporter SMS Service 7474 (OK)

    Subscribe

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

    Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy