Thursday, December 15, 2022
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    [ሰሞኑን በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች የተፈጠረውን ረብሻ በተመለከተ የመንግሥት አመራሮች ከማኅበረሰቡ ጋር ውይይት እንዲያደርጉ በታዘዘው መሠረት ሚኒስትሩ በአንድ ክፍለ ከተማ ከነዋሪዎች ጋር ውይይት እያደረጉ ነው] 

    ክቡር ሚኒስትር
    • አዲስ አበባ ከሁሉም አካባቢዎች በተለየ መልኩ ሰላሟ ተጠብቆ መቆየቱ ያንገበገባቸው ኃይሎች በመንግሥትና በሕዝብ ትምህርት ቤቶች ከሰሞኑ ረብሻ ለመቀስቀስ ሙከራ አድርገዋል።
    • እንደምታውቁት እነዚህ ኃይሎች በተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶችን በመቀስቀስ መንግሥት ለመጣል ያደረጉት ሙከራ አልሳካ ሲላቸው አሁን ደግሞ ትኩረታቸውን በመዲናችን በማድረግ አዲስ አበባን የረብሻ ማዕከል ለማድረግ እያሴሩ ነው።
    • ክቡር ሚኒስትር… በዚህ ላይ የምጨምረው አለኝ?
    • ጥሩ… ይቀጥሉ አባታችን?
    • ክቡር ሚኒስትር ቀደም ብለው የገለጹት እንዳለ ሆኖ እነዚህ ኃይሎች ሌላም ድብቅ ዓላማም አላቸው።
    • ልክ ነው… ይቀጥሉ፡፡
    • መንግሥት በውስጡ የተሰገሰጉ ሌቦችን ለመመንጠር ሰሞኑን የጀመረውን እንቅስቃሴ ማጨናገፍ ሌላው የእነዚህ ኃይሎች ድብቅ ዓላማ ይመስለኛል።
    • ይህ ብቻ አይደለም ክቡር ሚኒስትር?
    • እባካችሁ አንድ ጊዜ… እየተደማመጥን እንጂ? እሺ ይህ ብቻ አይደለም ያሉት… እዚያ… አዎ… እርሶ… ይቀጥሉ።
    • ክቡር ሚኒስትር ዜጎች ሀብት እንዳያፈሩ ማድረግም ሌላው ዓላማቸው ነው።
    • እንዴት?
    • አሁን እኔ ባለችኝ መሬት ላይ ሱቆች ለማከራየት ብዬ ግንባታ ጀምሬ ነበር። ግን ምን ዋጋ አለው…
    • ምን ገጠመዎት?
    • እነዚህ ኃይሎች የሲሚንቶ ገበያውን ተቆጣጠሩት፣ ምርቱም ከገበያ ጠፉ።
    • ክቡር ሚኒስትር ይህ ነገር አልገባኝም?
    • ይቀጥሉ እስኪ ምኑ ነው ያልገባዎት?
    • ክቡር ሚኒስትር እርስዎም ታዳሚውም እነዚህ ኃይሎች… እነዚህ ኃይሎች ትላላችሁ…
    • አዎ።
    • እነዚህ ኃይሎች እነማን ናቸው? መንግሥትን ለመጣል ትምህርት ቤት ምን ያደርጋሉ?
    • እንዴት ያለ ጥያቄ ነው? ከተማሪ ቤት ሊጀምሩ ነዋ?
    • እስኪ ቆይ… ክቡር ሚኒስትሩ እራሳቸው ቢመልሱ አይሻልም?
    • ክቡር ሚኒስትር የአካሄድ ጥያቄ አለኝ?
    • እሺ የአካሄድ ጥያቄ ያነሳኸው… ቀጥል?
    • አመሠግናለሁ ክቡር ሚኒስትር። ውይይታችን በዚህ መንግድ ከቀጠለ መግባባት የምንችል አልመሰለኝም ክቡር ሚኒስትር።
    • ሥጋትህ ትክክል ነው። ታዲያ እንዴት ብናደርግ የተሻለ ነው ትላለህ?
    • ጥሩ። ክቡር ሚኒስትር በእኔ እምነት ከችግሩ ጀርባ እነማን እንዳሉ መወያየት ለእኛ ጠቃሚ አይደለም።
    • ለምን?
    • ክቡር ሚኒስትር ይህንን የመለየትና ዕርምጃ የመውሰድ ኃላፊነት የመንግሥት ነው። የእኛ ውይይት የችግሩ መፍትሔ ላይ ቢያተኩር የሚሻል ይመስለኛል።
    • ትክክል ነው፡፡ አይ የተማረ ሰው… ትክክል ነው።
    • አንዴ ፀጥታ እባካችሁ ስለዚህ የጀመርከውን ቀጥል…
    • አመሠግናለሁ ክቡር ሚኒስትር። በእኔ እምነት ተማሪዎች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው መማራቸው የሚደገፍ እንጂ የግጭት መንስዔ መሆን የለበትም ግን…
    • እባካችሁ ፀጥታ ቀጥል…
    • ቀደም ብዬ እንዳልኩት ተማሪዎች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው መማራቸው ተገቢ ነው። ነገር ግን በአፍ መፍቻ ቋንቋ ከመማር መብት ጋር መያያዝ የሌለባቸው ፖለቲካዊ ጉዳዮች አብረው እንዲሄዱ መደረጉ ለረብሻው መቀስቀስ መንስዔ የሆነ ይመስለኛል።
    • እስኪ አብራራው?
    • ክቡር ሚኒስትር ለምሳሌ መዝሙር ፖለቲካዊ ጉዳይ እንጂ ከቋንቋ መብት ጋር የሚያገናኝ ነገር አይደለም። ፖለቲካዊ በመሆኑ ደግሞ ከሌሎች ፍላጎት ጋር ይጋጫል።
    • ስለዚህ?
    • ስለዚህ መዝሙሩን ለጊዜው ማስቀረት አንድ መፍትሔ የሚሆን ይመስለኛል…
    • አካሄድ ክቡር ሚኒስትር… ማሳሰቢያ አለን፡፡
    • እሺ… ማሳሰቢያ ያልከው፣ ማቅረብ ትችላለህ።
    • ክቡር ሚኒስትር እየተወያየን ያለነው በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ጉዳይ በመሆኑ አንድ አንድ ነገሮችን እያስተዋልን ለማለት ነው።
    • ምንድነው?
    • ክቡር ሚኒስትር ለምሳሌ ቀደም ሲል ከተሰጠው አስተያየት እነዚህ ኃይሎች እዚህ አይኖሩም ማለት አይቻልም።
    • የት?
    • በመካከላችን!

     

      
     
       

     

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    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
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