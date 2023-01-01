ከአምስት በላይ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ትብብር ሊመሠርቱ መሆኑ ተሰማ

በምርጫ ቦርድ ተመዝግበው በሕጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ከአምስት በላይ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በትብብር ለመሥራት የሚያስችል ስምምነት ሊፈራረሙ መሆኑ ተሰማ፡፡ ፓርቲዎቹ በመጪው ሐሙስ የትብብር ስምምነቱን እንደሚፈራረሙ ተረጋግጧል፡፡
የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር መጋቢ ብሉይ አብርሃም ሃይማኖት፣ የማይፈርስ ጥምረት ለመመሥረት ፓርቲዎቹ ከመግባባት ላይ መድረሳቸውን ተናግረዋል፡፡
በትብብር ስለመሥራቱ ሲያብራሩም በጋራ በአገራዊ ምክክር መሳተፍ፣ በጋራ ድጋፍ ማሰባሰብና በጋር ምርጫ መወዳደርን የሚጨምር እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
‹‹ለጊዜው በትብብር ለመሥራት ነው የተስማማነው፡፡ በሒደት ግን ወደ ግንባር፣ ቅንጅት ወይም ውህደት ሊያመራ ይችላል፤›› ሲሉም አስረድተዋል፡፡
የፓርቲዎቹን ማንነትም ሆነ ቁጥር ከመናገር እንደሚቆጠቡ የጠቀሱት መጋቢ ብሉይ አብርሃም፣ በመጪው የካቲት ወር ከምርጫ ቦርድ ለትብብሩ ዕውቅና እንደሚጠይቅ ጠቁመዋል፡፡
በትብብር የመሥራቱን አስፈላጊነት ለሪፖርተር የዘረዘሩት የኢሕአፓ አመራር፣ ብሔርተኝነት አገሪቱን አደጋ ላይ እየጣለ በመሆኑ ተሰባሰቡና ታገሉ የሚለው የሕዝቡ ጥያቄ ለረዥም ጊዜ በመቀጠሉ፣ ተበታትኖ መንቀሳቀሱ ገዥው ፓርቲን አሸናፊ በማድረግ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የተበታተነ ድምፅ እንዲያገኙ የሚያደርግ እንደሆነ አስረድተዋል፡፡
‹‹ገዥው ፓርቲ እንደ ልቡ የሚያሸንፈው እኛ በመበታተናችን ነው፤›› ያሉት መጋቢ ብሉይ አብርሃም፣ በኢትዮጵያ የፓርቲ ፖለቲካ እንዲጠናከር ከተፈለገ የተፎካካሪ ፓርቲዎች መሰባሰብ እጅግ አስፈላጊ ነው ብለዋል፡፡
የትብብር ስምምነት የሚፈራረሙት ፓርቲዎች በጋራ በአገራዊ ምክክር ላይ ከመሳተፍ ጀምሮ በጋራ ምርጫ እስከመሳተፍ ድረስ ተደጋግፈው እንደሚሠሩ ነው ያስረዱት፡፡
እሳቸው የፓርቲዎቹን ቁጥርም ሆነ ማንነት ከመናገር ወደኋላ ቢሉም ኢሕአፓ፣ መኢአድና እናት ፓርቲዎችን ጨምሮ ሌሎችም በትብብሩ ውስጥ እንደሚኖሩ በተለያዩ መንገዶች ሪፖርተር ያገኛቸው መረጃዎች አረጋግጠዋል፡፡
ከዚህ ቀደም ተሞክረው የከሰሙ የፓርቲዎች ኅብረት፣ ቅንጅትና አንድነት ተሞክሮዎች በሚገባ መገምገማቸውን መጋቢ ብሉይ ተናግረዋል፡፡ የአሁኑ ከእነዚህ የተለየ እንደሚሆን በመጠቆም፣ ደረጃ በደረጃ የሚያድግ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ትብብር መሆኑን ተስፋቸውን ገልጸዋል፡፡