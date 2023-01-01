Sunday, January 1, 2023
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
- Advertisment -
- Advertisment -

ወጣቶች ከስህተታቸው የማይማሩ ፖለቲከኞች መቀለጃ አትሁኑ!

ርዕሰ አንቀጽ

የኢትዮጵያ ታዳጊዎችና ወጣቶች ቁጥራቸው ከአጠቃላይ ሕዝቡ ከ70 በመቶ በላይ ቢሆንም፣ ከስህተታቸው መማር በማይፈልጉ ፖለቲከኞች ምክንያት ከሰሃራ በታች ከሚገኙ የአፍሪካ አገሮች ወጣቶች የከፋ የድህነት ሕይወት ይገፋሉ፡፡ የረባ ምግብ፣ ልብስ፣ መጠለያ፣ ትምህርት፣ የጤና ክብካቤና የመሳሰሉትን ተነፍገው በችጋር ይጠበሳሉ፡፡ ወጣቶች የተመጣጠነ ምግብና ደረጃውን የጠበቀ የኑሮ ዘይቤ ከማጣታቸውም በላይ፣ ጥራት ያለው ትምህርት ስለማያገኙ የአድሮ ቃሪያ ፖለቲከኞች መፈክር ተሸካሚ ሆነው ቀርተዋል፡፡ በአገራቸው ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች መሪ ተዋንያን መሆን የሚገባቸው በርካታ የኢትዮጵያ ወጣቶች፣ ሥራ አጥ ሆነው የምስኪን ወላጆቻቸው ተጧሪ ናቸው፡፡ በዚህ ዓይነት የከፋ ሁኔታ ላይ የሚገኙት ወጣቶች ከብሩህ ተስፋ ይልቅ የጨፈገገ ነገ ነው የሚታያቸው፡፡ አብዛኞቹ ፖለቲከኞችም ለወጣቶች የወደፊት የተሻለ ዓለም መፈጠር መሥራት አይፈልጉም፡፡ እንፈልጋለን ብለው ቢደሰኩሩም አቅሙም ሆነ ችሎታው የላቸውም፡፡ ለአገርና ለሕዝብ ሳይሆን ለራሳቸው ፍላጎት መሳካት ስለሚማስኑ፣ ወጣቶችን የሚፈልጓቸው ዘመን ያለፈበት አውዳሚ መፈክር ለማሸከም ብቻ ነው፡፡  

የብዙዎቹ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ካለፈ ስህተት ለመማር አለመፈለግ ያተረፈው ውድቀት ነው፡፡ በሠለጠኑ አገሮች ፖለቲካን የሙሉ ጊዜ ሥራ ያደረጉ ፖለቲከኞች ከትርፍ ጊዜ ፖለቲከኞች የሚለዩት፣ የወጣቶችን መሠረታዊ ፍላጎት ለማወቅ የሚያስችል የጠራ ዕውቀት በመጨበጣቸው ነው፡፡ በዚህም ምክንያት የሚመሩት የፖለቲካ ድርጅትም ይሁን ስብስብ የራሴ የሚለው ርዕዮተ ዓለማዊ መሠረት ይኖረዋል፡፡ ከአባላቱም አብዛኞቹ ፖለቲካን በሚገባ የተረዱ ወጣቶች ሲሆኑ፣ የፓርቲያቸውን ዓላማ ለማሳካት ሲንቀሳቀሱ አገርና ሕዝብን ያስቀድማሉ፡፡ የራሳቸውን ፓርቲ ዓላማ ከሌሎች ጋር የሚያነፃፅሩበት ዕውቀት በመጨበጥ፣ ፓርቲያቸው ሁሌም የሐሳብ የበላይነት አግኝቶ ተወዳዳሪና ተመራጭ አጀንዳ እንዲኖረው ይታገላሉ፡፡ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምኅዳር ውስጥ ከሚርመሰመሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምን ያህሉ ለወጣቶች ዕድል ይሰጣሉ ተብሎ ቢጠየቅ፣ ከአንድና ከሁለት ፓርቲዎች በስተቀር ሁሉም ‹‹ቢከፍቱት ተልባ›› ናቸው፡፡ ብዙዎቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወጣቶችን ያገለሉ፣ ከተራ ደጋፊነት በላይ አጀንዳ ቀራጭ እንዳይሆኑ የሚያርቁ፣  በወጣቶች ወይም በሴቶች ለመመራት ፈቃደኛ ያልሆኑ፣ በምርጫ ወቅትም ሆነ በተለያዩ እንቅስቃሴዎቻቸው ለወጣቶች ፍላጎት ቅድሚያ የማይሰጡና ከስህተታቸው የማይማሩ ናቸው፡፡

ልዩነት ተፈጥሯዊ በመሆኑ የግድ በሁሉም ነገር ላይ አንድ ዓይነት አቋም ማራመድ አይጠበቅም፡፡ በብሔራዊ ጉዳዮች ላይ ሳይቀር ልዩነት መኖሩም አይገርምም፡፡ ነገር ግን የተለየ ሐሳብን በነፃነት እያራመዱ መወያየት፣ መከራከርና መደራደር ያልተቻለው ወጣቶች ስለሚገለሉ ነው፡፡ በዚህም ሳቢያ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ መተማመን ጭልጥ ብሎ ጠፍቷል፡፡ መተማመን ባለመኖሩም ኢትዮጵያውያን የሚታወቁበት መከባበር ብርቅ ሆኗል፡፡ የፖለቲካ ምኅዳሩ የቂመኞችና የበቀለኞች መራኮቻ የሆነው አዲሱ ትውልድ በመገፋቱ ነው፡፡ የፖለቲካ ፓርቲዎች በነቁና በበቁ ወጣቶች ሲደገፉ፣ ከተፎካካሪዎቻቸው ጋር ተቀምጠው ለመነጋገር አያዳግታቸውም፡፡ የነጠረ ርዕዮተ ዓለምና ዓላማ አለን ብለው ስለሚያምኑ፣ ከጉልበት ይልቅ ለሐሳብ ልዕልና ቅድሚያ ይሰጣሉ፡፡ የፖለቲካውን ስስ ብልት ስለሚያውቁት ከተፎካካሪዎቻቸው በተሻለ የመራጮችን ቀልብ መሳብ ይችላሉ፡፡ ምክንያቱ ደግሞ ወጣቶችን የሚያማልል አማራጭ ይዘው መቅረብ ስለሚችሉ ነው፡፡ ከዚህ ውጪ የሆኑት ግን አሁንም የብሔርና የእምነት ካርድ እየመዘዙ፣ በለመዱት የጥፋት ጎዳና ላይ ሆነው ስህተታቸውን ይደጋግሙታል፡፡

ዘወትር እንደምንለው ኢትዮጵያ ምንም ሳይጎድልባት በችጋርና በመከራ እንድትኖር የተፈረደባት፣ የትም ቢፈለግ ሊገኝ የማይችል አርቆ አሳቢና አስተዋይ ሕዝብን በቅጡ ለመምራት ባቃታቸው ፖለቲከኞች ምክንያት ነው ቢባል ማስተባበል አይቻልም፡፡ በታሪክ አጋጣሚ ሥልጣን ላይ የሚወጡትም ሆኑ ሥልጣን ለመያዝ የሚታገሉ ተገዳዳሪዎች ትልቁ ችግራቸው፣ ከታሪክ አለመማራቸውና ለሕዝብና ለአገር ክብር አለመስጠታቸው ነው፡፡ ሕዝብና አገርን ከፓርቲ ወይም ከቡድን ፍላጎት በታች በማድረግ የሚገባበት ቁማር፣ ኢትዮጵያ በተፈጥሮ የታደለቻቸውን ሀብትና ፀጋዎች አውጥታ እንዳትጠቀም በእጅጉ ጎድቷታል፡፡ ፖለቲከኞቹ አንዳቸው ከሌላው ውድቀት ከመማር ይልቅ፣ እርስ በርስ በሚፈጥሩት ሽኩቻ የባሰ ውድቀት በመፍጠር ወጣቶችን ተስፋ ቢስ ማድረግ ነው የተካኑበት፡፡ የረባ ርዕዮተ ዓለም ሳይኖራቸው የኢትዮጵያን ዕጣ ፈንታ በሚወስኑ ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ላይ ወጣቶችን ገለል ያደርጋሉ፡፡ ለወጣቶች ሕይወት መቀየር የሚበጅ አጀንዳ ሳያፈልቁ ሕይወታቸውን የሚያመሰቃቅሉ ቅራኔዎችን መፈልፈል ልማዳቸው ነው፡፡ እነሱንና የቅርብ ሰዎቻቸውን የማይነካ የፖለቲካ እሳት እያቀጣጠሉ ንፁኃን ወጣቶችን ከማገዱና አገር ካስወደሙ በኋላ፣ በሰላም ስም ታርቀው ለመተቃቀፍ ማንም አይቀድማቸውም፡፡

የነገ ባለተስፋ ወጣቶች ከአገሪቱ ፖለቲከኞች ባህሪ በመነሳት ሕይወታችሁን መለወጥ ይጠበቅባችኋል፡፡ ማንም እየተነሳ ለሚረጨው ከንቱ ፕሮፓጋንዳ በቀላሉ ላለመጋለጥ ራስን በዕውቀት ማደርጀትና ሞጋች መሆን ያስፈልጋል፡፡ ‹‹መጪው ጊዜ የወጣቶች ነው›› የሚባለው ያለ ምክንያት አይደለም፡፡ ወጣቶች ጥራት ያለው ትምህርት ሲያገኙ በማንም ከንቱ ሽንገላ አይታለሉም፡፡ ተወልደው ካደጉበት ቀዬ በላይ ወረዳ፣ ከወረዳ በላይ ዞን፣ ከዞን በላይ ክልል፣ ከክልል በላይ አገር፣ ከአገር በላይ ደግሞ እጅግ በጣም ሰፊ ዓለም አለች፡፡ ዘመኑ እጅግ በተራቀቁ ቴክኖሎጂዎች አጋዥነት የሰው ልጅን ሕይወትና የአኗኗር ዘይቤ እየቀየረ ነው፡፡ ቴክኖሎጂ ደግሞ ብሔር፣ እምነት ወይም ዜግነት፣ እንዲሁም ዘርና ፆታ ሳይለይ ለሁሉም ተደራሽ እየሆነ ነው፡፡ የዘመኑ ወጣት ጥርሱን ነክሶ ተምሮ በተራቀቀ ቴክኖሎጂ ድጋፍ ራሱን ከድህነት ነፃ ማውጣት አለበት፡፡ አንድ ኢትዮጵያዊ ወጣት አማራ ይሁን ኦሮሞ፣ ትግሬ ይሁን ጉራጌ፣ አፋር ይሁን ሶማሌ፣ ወዘተ ራሱን በሥልጣኔ ከተራቀቁ አገሮች ወጣቶች ተርታ ማሠለፍ ይችላል፡፡ ዋናው ቁምነገር ዘመኑን የሚመጥን ዕውቀት መጨበጥ ነው፡፡

ወጣቱ መርህ አልባ ከሆኑ ፖለቲከኞች በማፈንገጥ እነሱኑ መልሶ መሞገት የሚችለው፣ ለዘመኑ የሚመጥን ዕውቀት ሲጎናፀፍ ብቻ ነው፡፡ ለዘመኑ አስተሳሰብ የማይመጥኑ የፖለቲካ ፓርቲዎችን መፈክር አልሸከምም ማለት የሚችለው፣ በደመነፍስ እንዳይነዳ የሚያደርገው የተሟላ ዕውቀት ሲኖረው ነው፡፡ አገርን እየዘረፉ ለማደህየት በብሔር፣ በእምነትና በጥቅም ጉድኝት ከሚደራጁ ወሮበሎች ጎራ መለየት የሚችለው፣ ኢሞራላዊና የጭካኔ ድርጊቶችን ማጋለጥ የሚያስችሉ ሥነ ምግባራዊ እሴቶችን ሲላበስ ነው፡፡ ከሐሜት፣ ከአሉባልታ፣ ከቂመኝነት፣ ከሌብነት፣ ከሴረኝነትና ከክፋት ድርጊቶች በመላቀቅ ለአገርን ለሕዝብ የማሰብ ኃላፊነት የወጣቱ መሆን አለበት፡፡ ወጣቱ ትውልድ ለዚህ ዘመን የሚመጥን የፖለቲካ ቁመና ይዞ ሲገኝ፣ ለዓመታት የኢትዮጵያ ሕዝብ ትከሻ ላይ ሲያናጥሩ የኖሩት ከንቱዎች ገለል ይላሉ፡፡ ለዘመኑ በማይመጥን የከሰረ ሐሳብ አገርን ግራ ማጋባት ማብቃት አለበት፡፡ የኢትዮጵያ ወጣቶች ለዓመታት በዕብሪትና በድንቁርና ከስህተታቸው ከማይማሩ ፖለቲከኞች ራሳቸውን ያርቁ፡፡ ወጣትነት ለአገር ትልቅ አስተዋፅኦ የምታበረክቱበት ስለሆነ፣ ወጣቶች ሆይ ከስህተታቸው የማይማሩ ፖለቲከኞች መቀለጃ አትሁኑ!

በብዛት የተነበቡ ፅሁፎች

ቢዝነስ

የአየር መንገድ ተጓዦች በሻንጣ የሚያስገቡትን የልብስና የጫማ ብዛት የሚገድብ ረቂቅ መመርያ ተዘጋጀ

0
ከቀረጥ ነፃ ይገቡ የነበሩ ዕቃዎች 87 በመቶ እንዲቀንሱ ተደርጓል መንገደኞች...
ዜና

አሜሪካ ሕወሓትን በማሳመንና በመጫን በሰላም ሒደቱ ትልቅ ሚና መጫወቷን የኢትዮጵያ ዋና ተደራዳሪ አስታወቁ

0
የተመድና የአውሮፓ ኅብረት አበርክቶ አሉታዊ እንደነበር ጠቁመዋል በመንግሥትና በሕወሓት መካከል...
ቢዝነስ

ብሔራዊ ባንክ በውጭ ምንዛሪ ምንም ዓይነት ግብይት እንዳይደረግ ከለከለ

0
የውጭ ዜጎች መያዝ የሚፈቀድላቸው የገንዘብ መጠን ከእጥፍ በላይ ከፍ...
ቢዝነስ

በወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት የተሰበሰበው ከፍተኛ ሀብት ጥቅም ላይ እየዋለ አይደለም ተባለ

0
በኢትዮጵያ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት የተሰበሰበው የተቀማጭ ገንዘብ መጠን...
- Advertisment -

ትኩስ ፅሁፎች

ማኅበራዊ

የአተገባበር መጣረስ የፈተነው የትምህርት ሥርዓት

0
በኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች በመስፋፋታቸው የተማሪ ቁጥር እየጨመረ ቢመጣም፣ የትምህርት...
ማኅበራዊ

የመረጃ ቋት የመሬት ሕገወጥ ወረራን ይታደግ ይሆን?

0
በመንግሥታዊ ተቋማትና በልማት ድርጅቶች ሥር የሚገኙ ይዞታዎች መረጃቸው በማዕከል...
ፖለቲካ

ሙስና በአገር ላይ የደቀነው ሥጋትና የሚስተዋሉ ተቃርኖዎች

0
ከመንግሥት ግዥና ሽያጭ ጨረታዎች ጋር፣ እንዲሁም ከመሠረተ ልማትና ከአገልግሎት...
ቢዝነስ

አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ ለድርጅት ሠራተኞች አነስተኛ ብድሮችን ያለ ማስያዣ ማቅረብ ሊጀምር ነው

0
አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ በዋናነት የመንግሥትና የግል ድርጅት ሠራተኞች ያለ...
ቢዝነስ

አቶ አብርሃም መርሻ የአንበሳ ኢንሹራንስ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆነው ተሾሙ

0
አንበሳ ኢንሹራንስ አቶ አብርሃም መርሻን በዋና ሥራ አስፈጻሚነት በማጨት...
spot_img

ተዛማጅ ፅሁፎች

ዘላቂ ሰላም የሚሰፍነው መሰሪነት ሲወገድ ነው!

በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
‹‹ፍቅራችሁም ሆነ ጠባችሁ በልክ ይሁን›› የሚለውን ዕድሜ ጠገብ አባባል ባለመገንዘብ ህልቆ መሳፍርት የሌላቸው ጥፋቶች ከደረሱ በኋላ የሚስተዋሉ ፀፀቶችና ምን ነክቶን ነበር የሚሉ መብሰልሰሎች፣ ትውልዶች...
Read more

በሥርዓት መምራትና መመራት አለመቻል መዘዙ የከፋ ነው!

በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
ኢትዮጵያዊው የ20ኛው ክፍለ ዘመን የኢኮኖሚና የሕዝብ አስተዳደር ሊቅ ነጋድራስ ገብረ ሕይወት ባይከዳኝ፣ ‹‹በሥርዓት ከማይተዳደር አገር ይልቅ በሥርዓት የምትመራ አንዲት ትንሽ ከተማ ሙያ አላት›› በሚለው...
Read more

ለኢትዮጵያ የሚበጃት በሥርዓት መመራት እንጂ ሥርዓተ አልበኝነት አይደለም!

በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
ከአስደናቂው የዓለም ዋንጫ ፍፃሜ በኋላ ወደ ወትሮው ሕይወት ስንመለስ ኢትዮጵያ ከሌሎች የውድድሩ ተሳታፊ የአፍሪካ አገሮች ባልተናነሰ ከእግር ኳስ በተጨማሪ፣ በሌሎች ዘርፎች ለምን ተፎካካሪ መሆን...
Read more

About us

Media and communications Center.

Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

E-mail: [email protected]

Phone Number: (+251) 116-616-184

Other Services

Reporter Tenders
https://www.reportertenders.com

Reporter Jobs
https://www.ethiopianreporterjobs.com

Ethiopian Reporter
https://www.ethiopianreporter.com

Reporter SMS Service 7474 (OK)

Subscribe

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy