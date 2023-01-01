‹‹የወልቃይት ጉዳይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚመራው ሥርዓት መሠረት ይፈታል›› ሬድዋን ሁሴን (አምባሳደር)፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ

በአማራና በትግራይ ክልሎች መካከል የሚገኘውን የወልቃይት አካባቢ የወሰን ማካለል ጉዳይ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚዘረጋው ሥርዓት መሠረት እንደሚፈታ፣ የጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን (አምባሳደር) ተናገሩ፡፡
ሬድዋን (አምባሳደር) ይህን የተናገሩት የፌዴራል መንግሥትና ሕወሓት ሲካሄድ ከነበረው የሁለት ዓመታት ውጊያ ወጥተው የጀመሩትን የሰላም ስምምነት አስመልክቶ፣ ታኅሳስ 19 ቀን 2015 ዓ.ም. ለፖለቲካ ፓርቲዎች ማብራሪያ ሲሰጡ ነው፡፡
ከ50 በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተሳተፉበት በዚህ የውይይት መድረክ በርካታ ፖለቲከኞች አከራካሪ ስለሆነው ስለወልቃይት ባለቤትነት፣ ስለኤርትራ ወታደሮች፣ ስለሰላም ስምምነቱ ግልጽነትና የመረጃ አሰጣጥ፣ እንዲሁም ስለሰላም ስምምነቱ ተደራዳሪዎች በርካታ ጥያቄዎች አቅርበዋል፡፡
የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራሲ ፓርቲ (የኢሶዴፓ) ምክትል ፕሬዚዳንት ራሔል ባፌ (ዶ/ር) ከወልቃይት ጋር እየተነሳ ያለው ጉዳይ፣ ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ በአንድ በኩል የባህር በር ስታጣ በሌላ በኩል ደግሞ ወልቃይትን በመቀማት አገሪቱ ከሌላ አገር ጋር እንዳትገናኝ ለመዝጋት የተደረገ እንቅስቃሴ በመሆኑ መንግሥት ጉዳዩን እንዴት እየተከታተለው ነው ሲሉ ጠይቀዋል፡፡
በሰላም ስምምነቱ ትግራይ ክልል ከአማራና ከአፋር ክልሎች ጋር በሚዋሰንባቸው አካባቢዎች የሚነሱ ጉዳዮችን በተመለከተ ስምምነቱ ምን እንደሚል በዚህ የተዳፈነ እሳት ላይ የታሰበ ነገር ካለ እንዲነገራቸው የጠየቁት ደግሞ ከኢዜማ የተወከሉት ጫኔ ከበደ (ዶ/ር) ናቸው፡፡
የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረንስ (ኦፌኮ) አመራር አባል አቶ ሙላቱ ገመቹ፣ የኤርትራ ሠራዊት ከትግራይ ክልል አልፎ በቤኒሻንጉል ጉሙዝና በኦሮሚያ ክልሎች ውስጥ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ጠቅሰው መንግሥት ለምን ዝምታን መረጠ ብለዋል፡፡
በፌዴራል መንግሥትና ሕወሓት መካከል የተካሄደው የሰላም ስምምነት ለአገር ተሰፋ የፈነጠቀ ቢሆንም፣ ድርድሩ ሲካሄድ የተሳተፉ የብልፅግናና የሕወሓት ሰዎች ብቻ መሆናቸው ቅሬታ እንደፈጠረባቸው የገለጹት የእናት ፓርቲ ፕሬዚዳንት ሰይፈ ሥላሴ አያሌው (ዶ/ር)፣ በጦርነቱ ዋነኛ ሰለባና ገፈት ቀማሽ የነበሩት የአማራና የአፋር ክልሎች ሕዝቦች ለምን እንዲሳተፉ አልተደረገም ሲሉ ጠይቀዋል፡፡
በተጨማሪም እየተከናወኑ ያሉ ውይይቶችና ድርድሮች ለሕዝብ እየተነገሩ አለመሆናቸውን የጠቆሙት ሰይፈ ሥላሴ (ዶ/ር) ሲዋጋ፣ ሲሞትና ሲቆስል የነበረው ሕዝብ በመጨረሻ ስለተደረሰበት ስምምነት መንግሥት መረጃ ሊሰጠው እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
ከአራት ዓመት በፊት የኦሮሞ ነፃነት ግንባር (ኦነግ) ከነበረበት ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ሲደረግ መንግሥት ፈጸምኳቸው ያላቸውን ስምምነቶች በርካታ ቢሆኑም፣ ለሕዝብ ግልጽ ሳይደረጉ አሁን የሚታየው ጥፋት ስለመከሰቱ አክለው ተናግረዋል፡፡
የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ ለተነሱት ጥያቄዎች ማብራሪያ ሲሰጡ፣ የወልቃይት ጉዳይ በሕገ መንግሥቱ መሠረት ይፈታል ብለዋል፡፡
ከጅምሩ የጦርነቱ ዓላማ ወልቃይትን ማስመለስና ሕወሓትን ማጥፋት አልነበረም ያሉት ሬድዋን (አምባሳደር)፣ የጦርነቱ ዋና ዓላማ የነበረው የአገሪቱን ሉዓላዊነት ማስከበርና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት ማስፈን የሚሉት እንደሆኑ አስረድተዋል፡፡ ‹‹ሕወሓትን እንደ ፖለቲካ ኃይል የማጥፋት ዓላማ ያለው ሰው ይኖራል፣ ነገር ግን የፌዴራል መንግሥቱ ዓላማ አይደለም፤›› ብለዋል፡፡
‹‹ወልቃይት በአማራና በትግራይ ክልሎች መካከል ያለ ፀብ ነው፣ በሁለት ክልሎች መካከል ያለው ፀብ ደግሞ የሚፈታው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚመራው ሥርዓት፤›› ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡
‹‹የፌዴራል መንግሥት አቋም ተራ በተራ ጡንቻ እየተፈታተን አንዳችን ሌላችንን ማንበርከክ ይቁም፤›› የሚል መሆኑን የገለጹት የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪው፣ ‹‹ወልቃይትን ከዚህ ቀደም ሕወሓት ጡንቻ ስለነበረው በጉልበት ወስዷል፣ አሁን ደግሞ ሕወሓት ሸብረክ ሲል ጡንቻ ያለው አካል ይውሰድ ካልን መጪው ትውልድ 20 ዓመት ጠብቆ ድንገት ጡንቻ ካገኘ ይወስደዋል፡፡ ስለዚህ ዘላቂው መፍትሔ ጡንቻ ሳይሆን ሕግና ሥርዓት ነው፤›› በማለት ገልጸዋል፡፡
‹‹አንድ ሰው ትግራይን ሲወድ ካርታውን ብቻ ሳይሆን ሕዝቡን ነው፣ ነገር ግን ካርታውን ወዶ ሕዝቡን መጥላት አይቻልም፤›› ሲሉም አክለዋል፡፡ ‹‹ቲፎዞና ደም መርጠን መለቃቀስ ይቅር፣ የትም ቦታ ሰው ሲሞት ሁላችንም ሊሰማን ይገባል፤›› ብለዋል፡፡
ሬድዋን (አምባሳደር) ኤርትራን በተመለከተ ምላሽ፣ ሲሰጡ፣ ‹‹የእኛ ወገን የምንላቸው የሕወሓት ሰዎች ለ30 ዓመታት ታገልኩለት ያሉትን ሕዝብ ለ30 ዓመታት እየቀለበ፣ እየጠበቀ፣ አብሮ እየሠራና እያረሰ የኖረውን ሠራዊት ከጀርባው አርደው ሜዳ ላይ ሲጥሉት የታደጉት እነዚህ ሰዎች ናቸው፡፡ ለአጭር ጊዜም ቢሆን ውለታን መርሳት ነውር ነው፤›› ብለዋል፡፡
በሦስተኛው ዙር አገሪቱን ለመጨረሻ ጊዜ ለማፍረስ በተካሄደው ጦርነት የፌዴራል መንግሥት በቆቦ በኩል ባለው ዳገት ወደ ላይ መውጣት ላዳገተው፣ ሕወሓት ያለውን መልክዓ ምድራዊ ጠቀሜታ ተጠቅሞ ቆቦን ተቆጣጥሮ እንደነበር አስታውሰዋል፡፡
ወቅቱ ክረምት ስለነበር በምዕራብ በኩል ተከዜን ሠራዊቱ ማቋረጥ ባለመቻሉ፣ በዛላምበሳና በአዲግራት ለመምጣት ተከዜን መሻገር የኤርትራ መንግሥት በመፍቀዱ ጦርነቱ ሊቀለበስ መቻሉን አክለው ተናግረዋል፡፡
‹‹ለአጭር ጊዜም ቢሆን በራቸውን ባይፈቅዱልን ኖሮ ይኼንን ጦርነት መቀልበስ አይቻልም ነበር፡፡ እንደ አገር ከባድ ፈተና ውስጥ እንወድቅ ነበር፤›› ሲሉም አስረድተዋል፡፡
የኤርትራ መንግሥት ይኼን ያደረገው ሕወሓት በዚያ ጊዜ የጋራ ጠላታችን ነበር፡፡ ‹‹ይሁን እንጂ ሕወሓት የጋራ ጠላት የሚሆነው ትጥቁን እስኪፈታ ነው፤›› ያሉት ሬድዋን (አምባሳደር)፣ ትጥቁ ከሌለ አደጋ አይሆንም ብለዋል፡፡ ‹‹በፖለቲካ መጠላላትና መለያየት ሲኖር ያለ ሦስተኛ ወገን በራችንን ዘግተን መነጋገር እንችላለን፤›› ብለዋል፡፡
‹‹የኤርትራ ሠራዊት ከኢትዮጵያ ይውጣ የሚሉት አካላት ለኢትዮጵያ አዝነው አይደለም፤›› ያሉት የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪው፣ ‹‹ኤርትራ ይውጣ የሚሉ አካላት ሱዳን 50 ኪሎ ሜትር አልፎ ድንበር ወሮ በነበረበት ወቅት አፋቸውን ዘግተው ነበር፤›› ብለዋል፡፡
በተመሳሳይ ግብፅ በሚሊዮን በሚቆጠር ገንዘብ መድባ ወደ ኢትዮጵያ መሣሪያ እያስገባች በጋምቤላ ለኦነግ ሸኔና ለሕወሓት ጭምር በአየርና መሬት ላይ ስታስታጥቅ፣ እነዚህ ምንም አለማለታቸውን ተናግረዋል፡፡ ይህ የሚያሳየው መንግሥትን የሚያዳክም ሲሆን ዝምታ፣ መንግሥትን የሚያግዝ ሲሆን ደግሞ ጩኸት ማብዛት የሚወዱ በመኖራቸው ነው ብለዋል፡፡
‹‹በመሆኑም ኤርትራ እኛን አስቸገረን ካላልን ምን አሳሰባቸው? ኤርትራ ባስቸገረን ጊዜ እኛ ራሳችን በቃን እንላለን፡፡ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ካሳሰባችሁ ሱዳን ትውጣ ብላችሁ መግለጫ አውጡ፡፡ ከዚያ ኤርትራ ትውጣ ብትሉ እኛ መረዳት እችላለን፤›› በማለት አብራርተዋል፡፡
‹‹በሌላ በኩል በእኛ አስታኮ የኤርትራ መንግሥትን መውጋት ለሚፈልግ ኃይል አንተባበርም፡፡ ቢያንስ ከተፈጠረው የሰላም ስምምነት አንፃር እኛ እንዳንፈርስ አግዘውናል፡፡ የጋራ ጠላት የነበረን ቢሆንም ትጥቁን የፈታ የሕወሓት ታጣቂ ግን ኢትዮጵያዊ ነው፤›› ብለዋል፡፡
‹‹ስለዚህ አቅማችን ባለበት እስኪጠናከር ሕወሓት መጀመሪያ ትጥቁን መፍታት ይጀምርና እንደማንወጋ ስናረጋግጥ፣ ከጀርባችን ያለው አካል ማንም ይሁን ማን ይውጣልን ማለት እንችላለን፤›› ብለዋል፡፡