የሃይማኖት ፖለቲከኞች ሚናችሁን ለዩ!

በገለታ ገብረ ወልድ
በየትኛውም ዓለም ሃይማኖት የግል አገር ግን የጋራ ነች፡፡ እናም በሠለጠነው ዓለምም ቢሆን ማንኛውም ሰው የፈለገውን እምነት መከተል ወይም አለመከተል ይችላል፡፡ የአገርን ሕግና ሥርዓት ግን አለማክበርና አለማስከበር አይችልም፡፡ አንዱ የሌላውን ሃይማኖት መኖር አምኖ መቀበል፣ አለመጋፋት፣ መቻቻልና መከባበር ደግሞ በተለይ ብዝኃነት ባለቸው ሕዝቦች መሀል ሕግና ሥርዓት እንደማክበር ይቆጠራል፡፡
በእኛ አገር ሁኔታ ነገሩን ስንመለከተው ኢትዮጵያዊያን ከሺሕ ዓመታት በፊት ክርስትናንም ሆነ እስልምናን ተቀብለው ለዘመናት ተደጋግፈው የኖሩ ናቸው፡፡ ምንም እንኳን በየጊዜው የነበሩ አገዛዞች የተለያዩ ሃይማኖቶችንና ብሔሮችን እንደ መጠቃሚያ በማድረጋቸው የተፈጠረ ክፍተት አልነበረም ባይባልም፣ እንደ ሕዝብ ግን የምዕመኑ ተከባብሮ የመኖር እሴት ሳይናወጥ የዘለቀ ነው ማለት ግነት የለውም፡፡
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በየሃይማኖቱ የተሸጎጡ ፖለቲከኞች ይሁኑ ነጋዴዎች ወይም ከአስተምህሮቱ ይልቅ ስሜት፣ ሙገሳና ከንቱ ጭብጭባ የወሰዳቸው ‹‹ሰባኪያን›› ችግር ሲፈጥሩ እየታዩ ነው፡፡ ማንም የሃይማኖት መሪ ይባል አስተማሪ የራሱ ሃይማኖት እንዲስፋፋና ተከታይ እንዲኖረው መሥራቱ የሚጠበቅ ነው፡፡ የሌላውን ሃይማኖት ማብጠልጠል፣ ተከታዮቹን መስደብ፣ የየዕምነቱን አዕማዶች መነቅነቅ፣ የሕዝቦች የመቻቻልና የመከባባር እሴቶችን ለመናድ መሞከር ግን በጋራ መወገዝ ያለባቸው ድርጊቶች ናቸው፡፡
እነዚህ ፅንፈኞች ያለ ‹‹ሃይ ባይ›› ከንቱ ፉክክር ውስጥ መግባታቸው ሄዶ ሄዶ አክራሪነትና ግጭትን ነው የሚጋብዘው፡፡ በዚህ ላይ ዘመኑ የማኅበራዊ ትስስር ገጾችና የመገናኛ ብዙኃን ቁጥጥር የላላበትና ሁሉም ያሻውን መረጃ የሚለቅበት እንደ መሆኑ፣ መዳረሻ ግባቸው የሆነ ነገር በተከሰተ ቁጥር እሷን አንጠልጥሎ ይዞ ማጯጯህ፣ ማራገብ፣ ተደናግሮ ማደናገር ለሆኑ ጥራዝ ነጠቆች በር እየከፈተ አገርን ወደ ትርምስ መውሰዱ አይቀሬ ነው፡፡
ዛሬ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደምም ተደጋግሞ እንደታየው፣ ጥራዝ ነጠቆችና ለሕግ አልገዛ የሚሉ የብሔርም ይሁን የሃይማኖት ፖለቲከኞች አደብ እዲይዙ ካልተደረጉ ጉዳቱ የጋራ ነው፡፡ እንዲህ ያሉ ኢምክንያታዊያን አገር አማን ውሎ ሲያድር መላው ይጠፋቸዋል፡፡ በቀዬው ሰላም ሲሰፍን ያስጨንቃቸዋል፡፡ ገበያ፣ መንደሩ፣ ቤተ ክርስቲያን፣ መስጂዱ እንደ ወትሮው በበጎ ከከረሙ ያቅበጠብጣቸዋል፡፡ ይከፋቸዋልም ጭምር፡፡
የራስን ሃይማኖት እውነታዎች በትውልድ ላይ በማስረፅ በሰማይ የፈጣሪን ደጅ ለመርገጥ የሚመኙትን ያህል፣ በምድር በምንኖርባት አገር በሰላም መሥራትና በፍቅር ስለመኖር ካለስተማሩን አይበጁንም፡፡ መንግሥትና ሕዝብም እርግጠኛ ሆነው ሊቆጣጠሯቸው የሚገባው የሕግ፣ የሞራል፣ የሥነ ምግባርና የሁሉንም የጋራና የተናጠል እሴቶችን ጠብቀው ሃይማኖታዊ ተግባራቸውን ማከናወናቸው ጭምር ሊሆን ይገባል፡፡
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአንዳንድ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት መምህራን በኩል እየታየ ያለው ድንበር አልፎ የመሄድ ነገር የሚተቸውም ፀብ ጫሪ ስለሆነ ነው፡፡ በተቃራኒው የእምነቴ እሴቶች ያለ ምክንያት ተነኩ፣ ተዘለፉ የሚለው ወገንም አልፎ ወደ አተካራ፣ ግጭትና መካሰስ የሚያስገቡ ተግባራት ውስጥ መግባቱ የሚጠበቅ ቢሆንም፣ የአገርን ሰላምና ደኅንነት የሚያውክ እንቅስቃሴ አስፈላጊ አይደለም፡፡ ስለዚህ የሚጠቅመው መከባባርና ለሕግ መገዛት ነው፡፡
በዚህ ላይ ለሁሉም ጉዳዮችና ችግሮች ተጠያቂው መንግሥት ብቻ እንደሆነ በማስመሰል፣ የአገረ መንግሥቱን ቅቡልነት ለማዳከም የሚባዝኑ የውስጥም ሆነ የውጭ ኃይሎች አሉ፡፡ እናም ውዝግቡን እንደ መልካም አጋጣሚ በመቁጠር የተሰለቸውን እንጉርጉሯቸው በማዝነብ ሃይማኖታዊ ይሁን ዓለማዊ፣ ፖለቲካዊ ወይም ታሪካዊ ጭብጡ ባዶ ገረወይና የሆነ ንትርክ ከመቆስቆስ አይቦዝኑም፡፡ ይህ ዓይነቱ አካሄድ ደግሞ ከነባራዊው ሁኔታ ያፈነገጠ፣ የማይጨበጥ፣ የማይዳሰስ፣ ከእውነታው ጋር የሚላተምና ተቀባይነት የሌለው እንደሆነ ሊታመንበት ይገባል፡፡ አገርና መንግሥት የሚለያዩበት ብዙ መገለጫዎች አሉና፡፡
በመሠረቱ እንደ ዜጋ መንግሥትን የምንተችበት ብዙ ምክንያቶች አሉ፡፡ ሕግ ባለማስከበሩ፣ ሰላምና መረጋጋት እዲመጣ በሙሉ ትኩረት ባለመንቀሳቀሱ፣ የተደማማሩ ችግሮቸ አፈታት ላይ እርጋታና የሕዝብ አመኔታ እንዲኖር ባለማድረጉ፣ አገራዊ አንድነት እንዲጠናከር ጠቃሚ ዕርምጃዎችን ባለመውሰዱ፣ ወዘተ እንጂ ጥገኛ ፍላጎታቸውን ወይም ሕገወጥ መሻታቸውን ለማሳካት በየዓውዱ የሚቅበዘበዙትን ሁሉ መንግሥት እንደላካቸው አድርጎ ማሰብ የሴራው ተባባሪ መሆን ነው፣ መስተካከልም አለበት፡፡
ተደጋግሞ እንደታየው የጥላቻ ፖለቲካ አራማጆችና አክራሪ ኃይሎች፣ ‹‹ቀዬው መንደሩ አማን ነው፣ አገር ምድሩ ሰላም ነው›› የሚሉ ቃላት አይመቻቸውም፡፡ ‹‹ብጥብጥ፣ ሁከት ነገሠ፣ ሰላም ጠፋ፣ ጦርነት ተቀሰቀሰ፣ ግጭት ተባባሰ፣ ረሃብ፣ ቸነፈር ዜጋውን መድረሻ አሳጣ፣ ሰው በችጋር አለቀ፣ አየሩ ንዳድ ሆነ፣ ቀበሌው በጎርፍ ተዋጠ፣ አውሎ ንፋስ መንደሯን ጋለባት፣ በአገሩ የሚቀመስና የሚላስ ጠፋ…›› ማለት መንግሥትን መጉዳት ብቻ ይመስላቸዋል፡፡ ነገሩ ግን ተራ ጅልነት ነው፡፡
አደገኛው አካሄድ ግን እነዚህ ወገኖች በያንስ ሰሞኑን በሃይማኖት አክራሪነት ሽፋን ተከልለው፣ በአገሪቱ ዜጎች መካከል ለዘመናት ሰፍኖ የኖረውን መቻቻልና መከባባር ለማደብዘዝ ሲሯሯጡ አስተውለናል፡፡ በቁጥር አነስተኛ የሆኑ ነገር ግን ራሳቸውን እንደ ትክክለኛ አማኝ በመቁጠር በፕሮቴስታንቱ ማኅበረሰብ ውስጥ ‹‹በሐሰተኛ መሲህነት›› የሚክለፈለፉ እነዚህ ‹‹ረመጦች››፣ በምን ምክንያት ሰላማዊና ተቻችሎ በሚኖረው ዜጋ ውስጥ ያለውን ቀኖናዊ መከባበርና መፈቃቀድ ለመበረዝ መሯሯጥ ያዙ? ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል፡፡
እንደሚታወቀው የሃይማኖት ጉዳይ የሰዎችን ስሜት በቀላሉ የመኮርኮር አቅም አለው፡፡ ታዲያ በዚያን ሰሞን፣ ‹‹አላንቀላፋንም አለን›› ባዮችና ጊዜው የእኛ ነው በሚል ተራ ስካር ውስጥ የገቡ ሰዎች ተከታዮቻቸውን በስሜት ለመንዳት የሌላውን አንጋፋ ቤተ ክርስቲያን እሴቶች በአደባባይ መድፈራቸው መደገም የሌለበት ነው፡፡ ምናልባት ከዚህ ቀደም የእኛ ሃይማኖት ተንኳሷል፣ ተተችቷል የሚል ምክንያት ቢኖራቸው እንኳን ስህተትን በስህተት ማስተካካል አይቻልም፡፡ በሕግና በሥርዓት በማረም እንጂ፡፡
በመሠረቱ በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ያሉ አክራሪ መንፈስ የተጠናወታቸው አካላት፣ ሌላውን በማጣጣል የእኔ ብቻ ትክክል ባዩች ናቸው፡፡ ይህ አካሄድ ደግሞ አብሮ የማያኗኑር ብቻ ሳይሆን፣ ዓላማቸው የርዕዮተ ዓለም እንጂ የሃይማኖት ጉዳይን የተመለከተ እንዳልሆነ ያሳብቅባቸዋል፡፡ አንድ የዘነጉት ቁምነገር ግን ቀደም ብሎ እንደተገለጸው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከብዙዎቹ የዓለማችን ሕዝቦች የክርስትናንም ሆነ የእስልምና እምነቶችን አስቀድሞ የተቀበሉ ብቻ ሳይሆን፣ በሁለገብ አስተሳሰቦች የመቻቻልና የመከባበር ባህልን ያዳበረ መሆኑን ነው፡፡
የኢትዮጵያ ሕዝብ የሃይማኖት እኩልነትና የእምነት ነፃነት ፈጽመው በማይታወቁባቸው በእነዚያ ዘመናት ተከባብሮ በአንድነት ዘልቆ ዛሬ ላይ ደርሷል፡፡ ይህንን ሲያደርግ የቆየውም ‹‹ሃይማኖት የግል አገር የጋራ›› መሆኑን ቀድሞ ተገንዝቦ ነው፡፡
እናም ባለፉት ሥርዓቶች ሃይማኖታዊ መብታቸውን የተነጠቁት ኢትዮጵያውያን ተከባብረው ከኖሩ፣ ዛሬ በእኩልነትና በነፃነት እምነታቸውን እያመለኩ የቀድሞ መቻቻላቸውንና መከባበራቸውን የሚተውበት አንዳችም ምክንያት ሊኖር አይችልም፡፡ አደብ ያዙ፣ ሥርዓትና ሕግን አክብራችሁ አስከብሩ መባል ያለባቸው ጥራዝ ነጠቅና ፅንፈኛ ሰባኪያኑ (የሃይማኖት ፖለቲከኞቹ) ናቸው፡፡
በቀደሙት ዓመታት በአገራችን የእስልምና እምነት ተከታዮች መካከል መከፋፋል በመፍጠር፣ እንዲሁም ሰፋፊዎቹን ሙስሊምና ኦርቶዶክስ ሃይማኖቶችን ለማጋጨት የተለያዩ ሴራዎች ተሸርበዋል፡፡ ምንም እንኳን እነዚህ እኩይ ተግባራት በአሁኑ ወቅት እየተቀለበሱ መጥተው፣ በሃይማኖት አባቶችና በጋራ ምክር ቤቶቻቸው ጭምር ከፍተኛ መቀራረብና መደማማጥ እየሰፈነ ቢሆንም፡፡
ሃይማኖትን ተገን በማድረግ ገደቡን የሳተ ቅስቀሳና ማነሳሳት ማድረግ የሚሹ ኃይሎች እስካሉ ድረስ ግን፣ ነገ የሚፈጠረውን መገመት አይቻልም፡፡ ስለሆነም በአንድ በኩል ሕዝቡ በሃይማኖቶች መካከል ግጭት ፈጥሮ አገር ለማተራመስ የሚዶልተውን ሴራ ነቅቶ በመጠበቅ የራሱን ሰላምና ደኅንነት መጠበቅ አለበት፡፡ በሌላ በኩል መንግሥት የእገሌ ሃይማኖት ሳይል ሕግና ሥርዓት ሲጣስ አፋጣኝ የዕርምት ዕርምጃ መውሰድና ጥፋቱን የመቀልበስ ኃላፊነት አለበት፡፡
ነውጠኞች የሃይማኖት ሰባክያን የሌሎች እምነቶችን እየዘለፉ ለመቀጠል ያላቸው ህልም መምከን አለበት፡፡ ሲያሻቸው ልሳኖቻቸው በሆኑት ጋዜጦች፣ መጽሔቶችና መጻሕፍት፣ እንዲሁም በማኅበራዊ የትስስር ገጾች አማካይነት መረን የለቀቁት አደገኛ መልዕክቶቻቸው ሊፈቀድ አይገባም፡፡ ዘመን አመጣሹን ማኅበራዊ ድረ ገጽ መነገጃ እያደረጉ ሰውና ሰው ለማባላት መሞከርም፣ በአገሪቱ ሕግ እንደሚያስጠይቅ በተግባር ማሳየት ያስፈልጋል፣ የግድ ነው፡፡
እርግጥ በሁሉም ሃይማኖቶች ውስጥ በተደናበሩ ፖለቲከኞች አማካይነት ይቀነባበሩ የነበሩት ግጭት የመቀስቀስ ሙከራዎች ዋነኛ ግባቸው፣ በኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት የሌለ በማስመሰል የአገሪቱን መልካም ገጽታ ማጠልሸት ነው፡፡ ከቀናቸውም መንግሥት አገሪቱን ማስተዳዳር ስላልቻለ ይውረድ፣ ወይም ያንኑ መከረኛ ‹‹የሽግግር መንግሥት እናቋቁም›› ለማለት ነው፡፡ የቀውስ ፖለቲካ ግን መቆሚያው የት እንደሚደርስ አይታወቅም፡፡ የሚጠቅመው በሥርዓት መኖር ነው፡፡
እውነት ለመናገር በሕገ መንግሥቱ ውስጥ ሕጋዊ ከለላ ከተሰጣቸው ጉዳዮች መካከል በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱት የእምነት ነፃነትና የሃይማኖት እኩልነት ናቸው፡፡ እነዚህ መብቶች በዜጎች ሳይሸራረፉ ገቢራዊ እንዲሆኑ መንግሥት ያልተቆጠበ ጥረት ማድረጉ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ሁሉም ኃላፊነቱን በሕግና በሥርዓት እንዲወጣ፣ ከሁሉ ነገር በላይ የአገርና የሕዝብ አንድነትና ደኅንነት መቅደም እንዳለበት ተገንዝቦ አበክሮ ሊሠራ ይገባል፡፡
ማንኛውም እምነት አንዱ የሌላውን ሳይጋፋ በመከባባር መኖር አለበት፡፡ የእምነት ተከታዮችም ያለማንም አስገዳጅነት በመረጡት ሃይማኖት እንዲመሩ፣ ሃይማኖታዊ ግዴታቸውን ያለማንም ጣልቃ ገብነት እንዲፈጽሙ፣ እንዲሁም መንግሥትና ሃይማኖት ብሎም ሃይማኖትና የትምህርት ተቋማት ተነጣጥለው ተግባራቸውን እንዲከውኑ በማድረግ ረገድ፣ ሕገ መንግሥታዊ ድንጋጌው ሁለንተናዊ በሆነ መንገድ በተግባር መረጋገጥም አለበት፡፡
ይህ ብቻ አይደለም። ባለፉት አምስት የለውጥ ዓመታት ሁሉም ሃይማኖቶች አምልኳቸውን የሚፈጽሙባቸው የእምነት ቦታዎች ከመስፋፋታቸው በተጨማሪ፣ የዜጎች የመቻቻል ባህል ማሳያ የሆኑት የሃይማኖት በዓላት ክብደት በሚሰጣቸው ሁኔታና ለአገር ገጽታ ግንባታ በሚያግዝ ሁኔታ እንዲከበሩ ጥረቶች መደረጋቸው መበረታታት አለበት፡፡ ለወደፊቱም እየተመካከሩና እየተደማመጡ መቀጠል አለባቸው፡፡ እነዚህን ጅምሮች የሚያደናቅፉ ሕገወጥ ድርጊቶች ላይ መሰማራትን ግን ማንም ሊታገስ አይገባም፡፡
የአገሪቱን ዜጎች የመቻቻል ሃይማኖታዊ ባህልን ለማጉደፍ በፕሮቴስታንት፣ በኦርቶዶክስ ክርስትናም ሆነ በእስልምና እምነቶች ውስጥ ሰርገው የሚገቡ አጉራ ዘለሎችን የመታገል ኃላፊነት የምዕመናን ነው፡፡ የራስን አስተምህሮ አጥርቶ በማወቅ ለሌላውም በሚጠቅም መንገድ ከማስተማር ይልቅ፣ የሌላውን እምነት ተከታይ የሚያስቆጣና የሌለ አጀንዳን እያነሱ ሁከትና ብጥብጥ ለመቀስቀስ የሚሞክሩ ኃይሎች ከሕዝብ የተሰወሩ ባለመሆናቸው እንዲያቆሙ መደረግ አለባቸው፡፡
የእነዚህ ጥቂት ኃይሎች ግንባር ቀደም ግብ ጥቅምና ፖለቲካ መሆኑን ከተግባባን ዘንዳ፣ ‘ቁጥሩ የሚልቀው ምዕመን አሁን እየተከተለ ያለው ነባሩን የመቻቻልና ተከባብሮ የመኖር ባህሉን እንደምን ሳይደበዝዝ ማስቀጠል ይችላል?’ የሚል ጥያቄ ደጋግሞ ማንሳት ተገቢነት ይኖረዋል፡፡
በግልጽ እንደሚታወቀው የማንኛውም እምነት አስተምህሮ ተከታይ ምዕመን የሃይማኖት ልዩነት መኖሩ በማይታወቅበት ሁኔታ ውስጥ ተቻችሎ የመኖር ትውፊቱን፣ ለጥቂት ጽንፈኞች አሳልፎ ይሰጣል ማለት የዋህነት ነው፡፡ ለምን? ቢባል በመቻቻል፣ በመከባበርና በመፈቃቀር ያተረፋቸው በሰላም ወጥቶ የመግባትና በየደረጃው ከሚገኝ ልማታዊ ዕድገት ተጠቃሚ የመሆን ትሩፋቶችን ማጣት የሚፈልግ ስለማይኖር ነው፡፡ ከማያንቀላፉት የአገሪቱ ጠላቶች አንፃር ግን መዘናጋት አያስፈልግም፡፡
በመሆኑም በአገሩ የመኖር ዋስትናው የሆኑት እነዚህ እሴቶቹን ላለማጣት፣ የጨለምተኞቹን ጊዜያዊ የማምታታት ፖለቲካን በውል ተገንዝቦ ሰላማዊ ኑሮውን ይበልጥ ማጎልበት ይኖርበታል፣ ለዚህም መካሪ አያሻውም፡፡
የሃይማኖትን ጭምብል አጥልቀው የአክራሪነት ፖለቲካዊ አጀንዳን ከሚያራግቡ ሰባኪያን ተብዬዎች ጀርባ ማን እንዳለ በትክክል በመመርመር፣ የግራና የቀኙን ምልከታዎች ማጤን ተገቢ ይሆናል፡፡ እንክርዳዱን ከስንዴው መለየት ይገባልና።
ከዚህ በተጨማሪ እያንዳንዱ በራሱ እምነት ውስጥ ምን ማድረግ እንዳለበት እንጂ፣ የሌላ ሃይማኖት ተከታዮች ምን ማድረግ እንዳለባቸው የሚያሳስቡ የጽንፈኝነት አመለካከቶችን ማውገዝ ይኖርበታል፡፡ ማንኛውም ዜጋ ሃይማኖት ሰላምን፣ ትዕግሥትንና መቻቻልን የሚሰብክ እንጂ፣ ሃይማኖትን በዋሻነት የሚጠቀሙ ጨለምተኞች እንደሚያራግቡት ጥላቻና ግጭትን የሚሰብክ እንዳልሆነ ማወቅ አለበት፡፡ ይህ ሲፈጸም እንክርዳዱን የሕግ ተፃራሪ የአመፃ ቡድን፣ ከስንዴው ሰላማዊ ወገን መለየት ይቻላል፡፡
ሁሉም ሃይማኖቶች በእኩልነትና በፍትሐዊነት ሕዝባቸውን የሚያገለግሉበት ዓውድ እስካለ ድረስ፣ የሚበጃቸውም ተከባብሮ መንፈሳዊ አገልግሎት መስጠት ብቻ ነው፡፡ ስለሆነም አንዳንድ ጽንፈኛ ሰባኪያን አደብ ይግዙ፣ ወደ ራሳቸው ልቦና ይመለሱ፡፡ በሌለ ምኅዳር ውስጥ የፖለቲካ ግብ አንግቦ መቅበዝበዝ ማንንም አይጠቅምም፡፡ ራሳቸውን ጨምሮ የሚበላ ቀውስ ከመጥራት በስተቀር፡፡
ከአዘጋጁ፡- ጽሑፉ የጸሐፊውን አመለካከት ብቻ የሚያንፀባርቅ መሆኑን እንገልጻለን፡፡