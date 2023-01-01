አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ ለድርጅት ሠራተኞች አነስተኛ ብድሮችን ያለ ማስያዣ ማቅረብ ሊጀምር ነው

አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ በዋናነት የመንግሥትና የግል ድርጅት ሠራተኞች ያለ ማስያዣ ብድር ለማቅረብ የሚያስችለውን አገልግሎት እንደሚጀምርና በተለያዩ ኢንቨስትመንት መስኮች ላይ ከተሠማሩ ኩባንያዎች ጋር በጋራ ለመሥራት የሚያስችል ስምምነት መፈራረም መጀመሩን አስታወቀ፡፡
ባንኩ ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ያለ ምንም ማስያዣ አነስተኛ ብድሮችን ለሠራተኞች ለማቅረብ መሰናዳቱንና ይህንንም አገልግሎት በቅርቡ እንደሚጀምር የባንኩ ፕሬዚዳንት አቶ ዳንኤል ተከስተ ሰሞኑን ገልጸዋል፡፡
ባንኩ በቅርቡ ወደ ገበያ የሚያስገባው ያለ ማስያዣ ብድር ለመስጠት የሚያስችለው አገልግሎት ‹‹አለኝታ›› የተሰኘ መጠሪያ ያለው ሲሆን፣ አነስተኛ ብድር በማቅረብ ብዙዎችን የሚደርስና የባንክ ተደራሽነትን የሚያሰፋ ነው ተብሏል፡፡ አለኝታ የብድር አገልግሎት በባንኩ ሒሳብ የከፈቱ ደንበኞቹ ወደ ባንኩ በአካል መቅረብም ሆነ የብድር ዋስትና ንብረት ማስያዝ ሳያስፈልጋቸው፣ በእጃቸው ባለው ሞባይል በመጠቀም ብቻ ብድር ማግኘት የሚያስችለው አሠራር እንደሆነም ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል፡፡
ይህ አነስተኛ የብድር አቅርቦት በተለይ የመንግሥትና የግል ድርጅቶች ሠራተኞች ለሆኑ ደንበኞቹ የሚሰጥ መሆኑን የገለጹት ፕሬዚዳንቱ፣ የድርጅት ተቀጣሪ ደመወዝተኛ ሠራተኞች የሚያጋጥማቸውን የገንዘብ እጥረት ለመሙላት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግረዋል፡፡ በተለያየ የሥራ ዘርፍ የተሰማሩ ደንበኞችም ግዥ ለማከናወንም ሆነ ልዩ ልዩ ክፍያዎች ለመፈጸም ጊዜያዊ የገንዘብ እጥረት ሲገጥማቸው በእጃቸው በያዙት ሞባይል አማካይነት ብድር ጠይቀው በመውሰድ ችግራቸውን ለመቅረፍ የሚያስችላቸው የብድር አገልግሎት መሆኑንም ከተሰጠው ማብራሪያ ለመገንዘብ ተችሏል፡፡
ይህንን አገልግሎቱን ለማስፋጸም ይረዳው ዘንድ በከፍተኛ ወጪ የኮር ባንኪንግ ሶሊውሽን የማስፋፊያ ፕሮጀክት እያከናወነ ሲሆን፣ ይህ ፕሮጀክት ሌሎች ዘመናዊ የባንክ አገልግሎቶችን ለመስፋፋት እንደሚያግዘውም ተገልጿል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ባንኩ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ከተሰማሩ የንግድ ድርጅቶችና ተቋማት ጋር ዘላቂ የሆነ አጋርነት ለመፍጠር የሚያስችሉ ግንኙነቶችን በመመሥረት ላይ መሆኑንም አስታውቋል፡፡ በዚህም መሠረት የመጀመሪያውን የአጋርነት ስምምነት ባለፈው ሐሙስ ታኅሳስ 20 ቀን 2015 ዓ.ም. ከሽርሽር ቢዝነሽ ግሩፕ ጋር ተፈራርሟል፡፡
ስምምነቱ የሽርሽር አዲስ ኢንቨስትመንቶችን በፋይናንስ ከመደገፍ ጀምሮ ሌሎች ሥራዎችንም በጋራ ለመሥራት የሚያስችል እንደሆነ ተገልጿል፡፡ ስምምነቱን አስመልክቶ የሽርሽር አዲስ ቢዝነስ ግሩፕ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ በረከት ባይሳ እንደገለጹት፣ ከአንበሳ ባንክ ጋር ያደረጉት ስምምነት በተለይ በደብረ ብርሃን ከተማ ለሚገኘው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ መገጣጠሚያ ፋብሪካ ፕሮጀክት ብድር ለማግኘት የሚያስችል ጭምር ሲሆን፣ በሌሎች ኢንቨስትመንቶች ላይ ከባንኩ ጋር በአጋርነት ለመሥራት የሚያስችል ስምምነት እንደሆነም ጠቅሰዋል፡፡
የመኪና መገጣጠሚያው ከ1.3 ቢሊዮን ብር በላይ የሚፈጅ ሲሆን፣ ከዚህ ኢንቨስትንመት ውስጥ የተወሰነውን አንበሳ ባንክ የሚያበድራቸው መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
ለኤሌክትሪክ ተሽከርካሪው መገጣጠሚያ ፋብሪካው 46 ሺሕ ካሬ ሜትር ቦታ መረከባቸውን ጠቅሰው፣ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ግንባታውን ጨርሰው ወደ ገበያ ለመግባት ዕቅድ ያላቸው መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ለዚህ የሚያስፈልገውን ፋይናንስ አንበሳ ባንክ አንዱ አበዳሪ ባንክ እንደሚሆን የጠቀሱት አቶ በረከት ባይሳ፣ በደብረ ብርሃን የሚገነባው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ በመጀመርያው ዓመት ላይ ወደ 30 ተሽከርካሪዎችን የመገጣጠም አቅም ይኖረዋል ብለዋል። በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት ደግሞ በቀን 120 ተሽከርካሪዎችን የመገጣጠም አቅም እንደሚኖረው ገልጸዋል።
ግንባታውን የሚያከናውት የቻይና ኩባንያዎች ሲሆኑ፣ የሚገጣጠሙት ተሽከርካሪዎች ለኢትዮጵያ ገበያ ብቻ ሳይሆን ለውጭ ገበያም እንደሚቀርቡ አመልክተዋል። ኩባንያው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ለመገጣጠም የፈለገበት ዋና ምክንያት ከዚህ በኋላ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ፍላጎት እያደገና የመጪው ትውልድ መገልገያ እንደሚሆን ታሳቢ በማድረግና አዋጭ በመሆኑ ጭምር ነው ብለዋል፡፡
እንዲህ ያሉ ስምምነቶች የባንኩን እንቅስቃሴ እንደሚያሳድግ የጠቆሙት አቶ ዳንኤል በበኩላቸው፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተፈጠረ ያለውን ጠንካራ ውድድር ለመወጣት አጋዥ ይሆናል ብለዋል።
‹‹የአገራችን የባንክ ኢንዱስትሪ ከመቼውም ይበልጥ እያደገ የመጣበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው። ይህ የባንኮች መበራከት ለኅብረተሰቡ ተደራሽነት ከማስፋት ባሻገር የአገራችንን ኢኮኖሚ ለማነቃቃትና ኢንቨስትመንትን ለማገዝ ጉልህ አስተዋጽኦ ቢኖረውም፣ በባንኮች መካከል የሚኖረው ውድድር ግን ከባድና ፈታኝ ያደርገዋል፤›› ብለዋል፡፡
በተለይ በዘርፉ ብዙ የኢንቨስትመንት መስኮች የተሰማሩ ድርጅቶች ጋር የጋራ ተጠቃሚነትን በሚያጎለብቱ ሥራዎች ላይ የተመሠረተ ዘላቂ የአጋርነት ስምምነት ፈጥሮ መንቀሳቀስ፣ የሁለቱንም አካላት ሁለንተናዊ ዕድገት የሚያፋጥን ይሆናል ብለዋል፡፡ የመግባቢያ ስምምነቱ ሁለቱ ተቋማት በጋራ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመሥራት የሚያስችላቸው መሆኑን የገለጹት ፕሬዚዳንቱ፣ በስምምነቱ መሠረት አንበሳ ባንክ ሽርሽር አዲስ ከተባለ ኩባንያ ጋር ለሚያደርጋቸው የንግድና ኢንቨስትመንት ሥራዎች አስፈላጊውን የፋይናንስ አቅርቦት የሚያደርግ ይሆናል ብለዋል፡፡ ሽርሽር አዲስም የንግድና ኢንቨስትመንት ሥራዎቹን በባንኩ በኩል እንደሚያደርግ ተገልጿል።
ባንኩ እንዲህ ዓይነት ስምምነቶችን በቀጣይም ከሌሎች የንግድና ኢንቨስትመንት ድርጅቶች ጋር እንደሚያደርግ ፕሬዚዳንቱ አስታውቀዋል፡፡
ሽርሽር አዲስ በኤክስፖርት ዘርፍ በቡና፣ በጥራጥሬና የቅባት እህሎች፣ በቁም ከብቶች ላኪነት፣ በኢምፖርት ዘርፍ ደግሞ በተሽከርካሪዎች በምግብና ምግብ ነክ ሸቀጦች፣ እንዲሁም በአልባሳትና ጨርቃ ጨርቅ ምርቶች አስመጪነት የተሰማራ ድርጅት ነው፡፡ በተጨማሪም በአገር ውስጥ ሆቴልና በተሽከርካሪዎች መገጣጠሚያ ፋብሪካ ግንባታ ተሰማርቶ በመሥራት ላይ ይገኛል፡፡ በትራንስፖርት ዘርፉም በሽርሽር የታክሲ አገልግሎት፣ እንዲሁም በፋይናንስ ቴክኖሎጂ ዘርፍ ‹‹Arif Pay›› የተሰኘ የክፍያ መፈጸሚያ መተግበሪያ በእህት ኩባንያ በኩል በማበልፀግ ለአገልግሎት አቅርቧል፡፡
አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ በአሁኑ ሰዓት ከ12 ሺሕ በላይ ባለአክሲዮኖችና ከ2.6 ቢሊዮን በላይ የተከፈለ ካፒታል ያለው ሲሆን፣ በመላው አገሪቱ 280 ቅርጫፎች አሉት፡፡