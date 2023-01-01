Sunday, January 1, 2023
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
- Advertisement -
- Advertisement -
ዝንቅ‹‹ራስን ማወቅ የመጨረሻ ጥበብ››

‹‹ራስን ማወቅ የመጨረሻ ጥበብ››

በጋዜጣዉ ሪፓርተር

ቀን:

  • የሰው ልጅ የተፈጥሮን ሕግ ሊለውጥ አይችልም። ለምሳሌ ቀንና ጨለማን፣ ሞትና ሕይወትን፣ ማደግና ማርጀትን፣ ማበብና መክሰምን ሊለውጥ አይችልም። የማይለወጡ የተፈጥሮ ሕግጋት አሉ ማለት ነው። እነዚህን አሜን ብሎ መቀበል አንዱ የደስታ ምንጭ ማለት ነው። አሜን ብሎ ተቀብሎ ዝም ማለት ብቻ አይደለም።
  • የሕይወት መጨረሻ ግቡ የሰው ልጅ በዚህች አለም ላይ በሚኖርበት አጭር ጊዜ ውስጥ ተፈጥሮውን አሟልቶና ተደስቶ ለመኖር ስለሆነ፤ እያንዳንዱ ሰው ተፈጥሮውን እንዳያሟላና እንዳይደሰት የሚያደርጉትን መጥፎ ነገሮች ሁሉ ከራሱ ልብ ውስጥም ሆነ ከአካባቢው ለማስወገድ መጣር አለበት። ይህን ለማድረግ… ልበ ሙሉ መሆን ያስፈልጋል።
  • የሰው ልጅ ክብር ዋስትና መስዋዕትነት ነው። መስዋዕትነት ደግሞ ያለ ልበ ሙሉነት መች ይሆናል። ራሳቸው እየነደዱ አልቀው ለሌላው ብርኃን የሚሆኑ ልበ ሙሉዎች ብቻ ናቸው። መጽሐፉም’ኮ እሹ ታገኛላችሁ፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ያለው ሌላ ሳይሆን የራሳችንን ልብ ነው። ራስን ማወቅ የመጨረሻ ጥበብ ነው።
  • ራስን ማወቅ ሌላውንም ማወቅ ይሆናል። ካወቅክ ዘንድ ለራስህ የምትሻውን ለሌላውም ትመኛለህ። ለራስህና ለሰው ልጅ ሁሉ በጎ ፈቃድና ፍቅር ይኖርሃል። ከዚህ ዕውቀት ደረጃ ላይ ስትደርስ ለምታደርገው ነገር ሁሉ ምሥጋናም ሆነ ጥቅም ከሰው ዘንድ አትሻም። ልብህ ጥቅም ላይ ካተኮረ የተፈጥሮን በጎ ምግባር ትስታለህ።
  • በዓሉ ግርማ ‹‹ደራሲው›› (1972)
spot_img
Previous article
በአዲስ አበባ የተንሰራፋው የመሬት ዘረፋ ይታሰብበት!
Next article
የዓለም እግር ኳስ ንጉሠ ነገሥቱ ፔሌ ኅልፈት
- Advertisement -

ይመዝገቡ

spot_img

ተዛማጅ ጽሑፎች
ተዛማጅ

የአተገባበር መጣረስ የፈተነው የትምህርት ሥርዓት

ምሕረት ሞገስ -
በኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች በመስፋፋታቸው የተማሪ ቁጥር እየጨመረ ቢመጣም፣ የትምህርት...

የመረጃ ቋት የመሬት ሕገወጥ ወረራን ይታደግ ይሆን?

ተመስገን ተጋፋው -
በመንግሥታዊ ተቋማትና በልማት ድርጅቶች ሥር የሚገኙ ይዞታዎች መረጃቸው በማዕከል...

ሙስና በአገር ላይ የደቀነው ሥጋትና የሚስተዋሉ ተቃርኖዎች

ዮናስ አማረ -
ከመንግሥት ግዥና ሽያጭ ጨረታዎች ጋር፣ እንዲሁም ከመሠረተ ልማትና ከአገልግሎት...

አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ ለድርጅት ሠራተኞች አነስተኛ ብድሮችን ያለ ማስያዣ ማቅረብ ሊጀምር ነው

ዳዊት ታዬ -
አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ በዋናነት የመንግሥትና የግል ድርጅት ሠራተኞች ያለ...

About us

Media and communications Center.

Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

E-mail: [email protected]

Phone Number: (+251) 116-616-184

Other Services

Reporter Tenders
https://www.reportertenders.com

Reporter Jobs
https://www.ethiopianreporterjobs.com

Ethiopian Reporter
https://www.ethiopianreporter.com

Reporter SMS Service 7474 (OK)

Subscribe

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy