ብዝኃ ሕይወትን ለመጠበቅ የተደረሰው ዓለም አቀፍ ስምምነት

በቅርቡ በካናዳ ሞንትሪያል በተካሄደው የተባበሩት መንግሥታት የብዝኃ ሕይወት ጉባዔ የተሳተፉት አገሮች ሥነ ተፈጥሮን ለመጠበቅ ‹‹ታሪካዊ›› ያሉት ስምምነት አድርገዋል፡፡
እ.ኤ.አ. እስከ 2030 ተግባራዊ የሚሆነው መርሐ ድርጊት ብዝኃ ሕይወትን ከጥፋት ለመታደግ፣ ሥነ ምኅዳሮችን ወደ ነበሩበት ለመመለስና የነባር ሕዝብን መብቶችን ማስጠበቅን ያካተተ ነው፡፡
የዜና አውታሮች እንደገለጹት፣ በተደረሰው ስምምነት መሠረት ሠላሳ በመቶ የሚሆነው የተፈጥሮ መሬትና የውኃ አካባቢዎች እስከ 2030 በጥብቅ ክልል ውስጥ ይገባሉ፡፡ እነሱም በሺሕ የሚቆጠሩ የእንስሳትና የዕፀዋት ዝርያዎች የሚገኙባቸው ናቸው፡፡
በስምምነቱ ማዕቀፍ ውስጥ ከተካተቱት ዋና ዋናዎቹ ነጥቦች መካከል ዝርያዎች እንዳይጠፉ መከላከልና የዘረመል ልዩነትን መጠበቅን ጨምሮ ሥነ ምኅዳሮችን መጠበቅ፣ ማሻሻልና ወደ ቀደመ ክብራቸው መመለስ ይገኝበታል፡፡
ብዝኃ ሕይወት ለሰው ልጅ የምግብ ምንጭ በመሆኑ፣ ከዘላቂ አጠቃቀም አኳያ ዝርያዎችና መኖሪያዎች ለሰው ልጅ የሚሰጡትን አገልግሎት ማለትም ምግብና ንፁህ ውኃ ማቅረብ እንደሚችሉ ማረጋገጥ ሌላው የስምምነቱ አካል ነው፡፡
ከተፈጥሮ ሀብት የሚገኘው ጥቅም ልክ ከዕፀዋት እንደሚመነጩ መድኃኒቶች በፍትሐዊነትና በእኩልነት እንዲካፈሉ፣ የአገሬው ተወላጆች መብት እንዲጠበቅ ማድረግም በጉባዔው የተሰመረበት ነው፡፡
ከኅዳር ወር መጨረሻ ጀምሮ ለሁለት ሳምታት በተካሄደው የብዝኃ ሕይወት ጉባዔ ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ የ188 መንግሥታት ተወካዮች ተሳትፈዋል፡፡
የኢትዮጵያ ብዝኃ ሕይወት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር መለሰ ማሪዮ (ዶ/ር) ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ እንደተናገሩት፣ በጉባዔው የብዝኃ ሕይወት ጥበቃና የአቅም ግንባታ፣ የሀብት ማሰባሰብን ጨምሮ የተለያዩ ውሳኔዎች ተወስነዋል።
በጉባኤው ብዝኃ ሕይወታቸው ከተጎዳ የዓለም አካባቢዎች 30 በመቶ ወደነበረበት እንዲመለስ እንዲሁም 30 በመቶ የዓለም ክፍል በጥብቅ ክልልነት እንዲያዝም ከስምምነት ተደርሷል።
የበለፀጉ አገሮች በማደግ ላይ ለሚገኙ አገሮች ለብዝኃ ሕይወት ጥበቃ ተግባራት የሚውል ድጋፍ በዓመት የ200 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ እንዲያደርጉ መስማማታቸውንም ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል፡፡
የኢትዮጵያ ልዑክ በዘላቂ ብዝኃ ሕይወት ጥበቃና የተጎዱት መልሰው እንዲያገግሙ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ መወያየቱንም ሳይገልጹ አላለፉም፡፡
ከኢንስቲትዩቱ የተገኘ መረጃ እንደሚያሳየው፣ ብዝኃ ሕይወት አጠቃላይ የሰው ልጆች መሠረታዊ ፍላጎቶች መገኛ ምንጭ ነው፡፡ ለሕክምና የሚውሉ መድኃኒቶች በተለይም በታዳጊ አገሮች 80 በመቶ ምንጭ ከብዝኃ ሕይወት ይቀዳል።