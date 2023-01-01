በዓመታዊው የሁዋዌ አይሲቲ ውድድር 15 ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ለቀጣናዊ ውድድር አለፉ

ሁዋዌ የኢትዮጵያ አይሲቲ ታለንትና ኢኖቬሽን ሥነ ምኅዳርን ለማሳደግ በሚያዘጋጀው ዓመታዊ የበይነ መረብ የሁዋዌ የኢንፎርሜሽን ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ (አይሲቲ) ውድድር 15 ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ለቀጣናዊ ውድድር አለፉ፡፡
ከ30 በላይ የመንግሥት ዩኒርሲቲዎችና ኮሌጆች የተውጣጡ ከ1,300 በላይ ተማሪዎች የመጀመርያውን የአይሲቲ ውድድር በበይነ መረብ ያደረጉ ሲሆን፣ ከእነዚህም መካከል 63 ተማሪዎች ወደ ቀጣዩ አገር አቀፍ ውድድር አልፈዋል፡፡
እንደ ሁዋዌ ሕዝብ ግንኙነት ክፍል መረጃ፣ ታኅሣሥ 18 ቀን 2015 ዓ.ም. 63 ተማሪዎች ሁለተኛውን አገር አቀፍ ውድድር ያደረጉ ሲሆን፣ ከእነዚህ ውስጥ 15 ተማሪዎች በቀጣይ በሚካሄደውና ኢትዮጵያ፣ ጋቦን፣ ሴኔጋል፣ ኒጀር፣ ጋምቢያና ካሜሩንን ጨምሮ 20 የአፍሪካ አገሮች በሚሳተፉበት ቀጣናዊ የአይሲቲ ውድድር ላይ የሚሳተፉ ይሆናል፡፡
ሁዋዌና ትምህርት ሚኒስቴር በመተባበር ባዘጋጁት 5ኛው ዙር ዓመታዊ አገር አቀፍ ውድድር፣ ከኮምፒዩተር ኢንጂነሪንግ፣ ከኮምፒዩተር ሳይንስ፣ ከሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ፣ ከኮሚዩኒኬሽን ኢንጂነሪንግና ከአይሲቲ ትምህርት ክፍሎች የተውጣጡ ተማሪዎች በክላውድ፣ በኔትወርክና በኮምፒዩቲንግ ዘርፍ ተወዳድረዋል።
የሁዋዌ አይሲቲ ዓለም አቀፍ ውድድር እ.ኤ.አ. በ2015 የተጀመረ ሲሆን፣ በ6ኛው ዓለም አቀፍ ውድድር ከ2,000 በላይ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች የተሳተፉበትና በ85 አገሮችና በሁዋዌ ቀጣናዎች የሚገኙ 150,000 ተማሪዎች የተሳተፉበት ነበር፡፡ በኢትዮጵያ ደግሞ ከ2017 ጀምሮ በየዓመቱ እየተካሄደ ይገኛል።
የሁዋዌ አይሲቲ ውድድር በዓለም አቀፍ ደረጃ በሁዋዌ አይሲቲ አካዴሚዎችና በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ የአይሲቲ አካዴሚውን መቀላቀል ለሚፈልጉና ለተቀላቀሉ ተማሪዎች የሚያዘጋጅ ነው።
ውድድሩም፣ ለዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚዘጋጅ፣ የአይሲቲ ታለንት ሥነ ምኅዳር ጤናማ ዕድገትን የሚያበረታታና የኢንዱስትሪና ትምህርት ውህደትን የሚደግፍ መሆኑንም የሕዝብ ግንኙነት ክፍሉ አሳውቋል፡፡
የሁዋዌ አይሲቲ ግሎባል የመጨረሻ ውድድር አሸናፊዎች ኅዳር 02 ቀን 2015 ዓ.ም የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ሳሙኤል ክፍሌ (ዶ/ር) በተገኙበት ዕውቅና ማግኘታቸውና የዘንድሮ ውድድር በይፋ መጀመሩ ይታወሳል፡፡