Saturday, February 11, 2023
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[ክቡር ሚኒስትሩ ወደ ቢሯቸው እንደገቡ የፖለቲካ አማካሪያቸው ስለ ሰሜኑ ግጭት የሰላም ስምምነት አተገባበር ማብራሪያ ለመጠየቅ ገባ]

ክቡር ሚኒስትር
  • ክቡር ሚኒስትር ጥሰውታል?
  • እንዴ? እስኪ ተረጋጋ ምንድነው? መጀመርያ ሰላምታ አይቀድምም?
  • ይቅርታ ክቡር ሚኒስትር፡፡
  • ምን ገጥሞህ ነው?
  • ስምምነቱን ጥሰውታል ክቡር ሚኒስትር?
  • ኧረ ተውው ተረጋጋ፡፡
  • እሺ ክቡር ሚኒስትር ይቅርታ… ደንቆኝ እኮ ነው።
  • ስምምነቱን እንደጣሱ በምን ተረዳህ?
  • ክቡር ሚኒስትር የፌዴራል መንግሥት ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲመሠርት ተስማምተው ሳሱ እነሱ ግን ከዚህ የሚቃረን ተግባር ሰሞኑን ፈጽመዋል።
  • ምን አደረጉ?
  • እንደኛ አዲስ የካቢኔ አደረጃጀት ላይ ውሳኔ አሳልፈዋል።
  • ሁለተኛውስ?
  • በስምምነቱ መሠረት የክልሉ ምክር ቤት መበተን ሲኖርበት ሌላ ነገር ተወስኖል።
  • ምን ተወሰነ?
  • የክልሉ ምክር ቤት ሕግ የማውጣት ሥልጣኑን ለክልሉ ሥራ አስፈጻሚ አሳልፎ ሰጥቷል።
  • አየህ ተረጋጋ ያልኩህ ለዚህ ነበር።
  • ለምን? እንዴት?
  • የክልሉ ምክር ቤት አዲስ የሥራ አስፈጸሚ መዋቅር ላይ ከወሰነ በኋላ ሕግ የማውጣት ሥልጣኑን ለሥራ አስፈጸሚው አሳልፎ ሰጠ ማለት ትርጉሙ ሌላ ነው።
  • አዲስ የሥራ አስፈጻሚ መዋቅር ላይ ሲወሰን የሚቋቋመውን ጊዜያዊ አስተዳደር ተቀበለ ማለት ነው።
  • እህ… እሺ እሱ እንደዛ ይሁን ሕግ የማውጣት ሥልጣኑን ለምን አሳልፎ ሰጠ?
  • ሕግ የማውጣት ሥልጣኑን ለሥራ አስፈጻሚው አሳልፎ ሰጠ ማለት ደግሞ ምን መሰለህ?
  • ምን ማለት ነው?
  • የክልሉ ምክር ቤት ፈረሰ ማለት ነው!

[ክቡር ሚኒስትሩ ከደኅንነት ጉዳዮች አማካሪያቸው ጋር ስለ ወቅታዊ ጉዳች እየተወያዩ ነው]

  • በድርጅት ደረጃ የተወሰነው ጉዳይ አፈጻጸም በምን ደረጃ ላይ ነው?
  • የትኛውን ማለትዎ ነው ክቡር ሚኒስትር?
  • በቅርቡ ስለ ፖለቲካ ማርኬት ፕሌስ ተወያይተን ውሳኔ ማሳለፋችንን ዘነጋኸው? ወይስ አንተም…
  • እኔ ምን ክቡር ሚኒስትር?
  • ተጠልፈህ እንዳይሆን ብዬ ነው።
  • ማን ይጠልፈኛል ብለው ነው?
  • የፖለቲካ ነጋዴዎቹ፡፡
  • ክቡር ሚኒስትር እየቀለዱ መሆን አለበት?
  • ግራ ሲገባኝ እኮ ነው።
  • ግራ የገባዎት ምንድነው?
  • ማንን ማመን እንዳለብኝ።
  • ክቡር ሚኒስትር በእኔ መሥጋት የለበዎትም። የውሳኔዎቹን የእስካሁን አፈጻጸም በተመለከተ ግን ማለት የምፈልገው ነገር አለ።
  • ምንድነው ቀጥል።
  • ክቡር ሚኒስትር በድርጅትም ሆነ በመንግሥት ደረጃ ለይተን ያወጣነው የፖለቲካ ንግድ መንሰራፋት በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በተግባርም የብሔራዊ ደኅንነታችን ዋና ፈተና መሆኑን አረጋግጠናል።
  • እንዴት?
  • እነዚህን የፖለቲካ ንግድ ተዋናዮች ከመዋቅራችን ቆርጦ የማውጣት መጠነኛ እንቅስቃሴ ብዙ ነገር እያሳየን ነው።
  • ምን አስተዋላችሁ?
  • ዋናው ነገር ይህ ችግር የብሔራዊ ደኅንነታችን ፈተና መሆኑን ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ተዋናዮቹ ላይ መውሰድ የጀመርነው ዕርምጃ አደገኛ ምልክቶችን እያሳየን ነው።
  • አደገኛ ማለት?
  • ክቡር ሚኒስትር አንዱ ቦታ ዕርምጃ ለመውሰድ ስንሞክር የተፈጠረው ኔትወርክ በሌላ ቦታ ግጭት እየቀሰቀሰ አገሪቱን የማፈረስ አደጋ እየደቀነ ነው።
  • እስኪ ሁኔታውን በዝርዝር አስረዳኝ?
  • ክቡር ሚኒስትር ለምሳሌ ሰሞኑን ቤተ ክርስቲያን ላይ የተሞከረውን መውሰድ እንችላለን። ይህ ጉዳይ በቀጥታ የእነዚሁ የፖለቲካ ንግድ ተዋናዮች ኔትወርክ መሆኑን ደርሰንበታል።
  • እህ…
  • ዕርምጃው የክልል አመራሮችንም እንደሚያካትት የገመቱ ደግሞ አቅማቸውን ለማሳየት እየሞከሩ ነው።
  • እንዴት?
  • ዕርምጃው ገና ወደ ክልል መዋቅሮች ሳይደርስ በአጣዬ ግጭት በመቀስቀስ ቢነኩ ምን ሊፈጠር እንደሚችል እያሳዩን ነው።
  • ምን ሊፈጠር ይችላል?
  • የእነሱ ሥሌት የብሔር ግጭት መፍጠር ነው።
  • እህ….
  • በአዲስ አበባ አስተዳደር በመሬት ሥርቆት የጠረጠርናቸው ደግሞ መረጃ የማውደም ተግባር ፈጽመዋል።
  • ምን አደረጉ?
  • ግንባታው ተጠናቆ ሊመረቅ ቀጠሮ የተያዘለት የክፍለ ከተማው የመረጃ ማዕከልን በእሳት አጋይተውታል።
  • ዘግይተናል ማለት ነው?
  • ምን አሉኝ?
  • በዚህ ደረጃና ጥልቀት እስኪንሰራፉ አለመንቃታችን ያናዳድል።
  • አሁን እሱ አይጠቅምም ክቡር ሚኒስትር።
  • ምኑ?
  • መናደድ።
  • እና ምንድነው የሚጠቅመው?
  • መፍትሔውን ማለም!
   
 
     

 

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