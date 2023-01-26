አቶ እየሱስወርቅ ዛፉ ከህብረት ባንክ ቦርድ አባልነት ለቀቁ

አንጋፋው የፋይናንስ ባለሙያ አቶ እየሱስወርቅ ዛፉ ከህብረት ባንክ ቦርድ አባልነት በገዛ ፈቃዳቸው ለቀቁ።
አቶ እየሱስወርቅ ዛፉ ባልጠቀሱት የግል ምክንያት ከህብረት ባንክ የቦርድ አባልነታቸው በፈቃዳቸው መልቃቃቸውን ለባንኩ የቦርድ ሰብሳቢ ወ/ሮ ሳምራዊት ጌታ መሳይ በጻፉት የመልቀቂያ ደብዳቤ አስታውቀዋል።
አቶ እየሱስወርቅ ማክሰኞ ጥር 16 ቀን 2015 ዓ.ም.ለባንኩ ቦርድ ሰብሳቢ በላኩት ደብዳቤ ከዛኑ ዕለት ጀምሮ ከቦርድ አባልነታቸው መልቀቃቸውን ጠቅሰው ፣ በቦርድ አባልነት እንዲያገለግሉ እንደ አዲስ የተመረጡበትን ሙሉ የሥራ ዘመን በአገልግሎት መጨረስ ባለመቻላቸው የባንኩን ባለአክሲዮኖች ይቅርታ ጠይቀዋል።
አቶ እየሱስወርቅ ዛፉ በፋይናንስ ዘርፍ ለረጅም አሥርት ዓመታት ያገለገሉ ባለሙያ ከመሆናቸው ባሻገር የህብረት ባንክ እና ህብረት ኢንሹራንስ መስራች እንዲሁም ከፍተኛ ባለአክሲዮኖች መካከል አንዱ ናቸው።