Thursday, November 9, 2023
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
- Advertisement -
- Advertisement -
ብሔራዊ የሠራተኞች ፍልሰት አስተዳደር ቴክኒካል ግሩፕ በተቋቋመበት ወቅት
ማኅበራዊየውጭ አገር የሥራ ሥምሪት የሚፈልጉ ዜጎች ባሉበት ሆነው አገልግሎት የሚያገኙበት አሠራር ሊተገበር...

የውጭ አገር የሥራ ሥምሪት የሚፈልጉ ዜጎች ባሉበት ሆነው አገልግሎት የሚያገኙበት አሠራር ሊተገበር ነው

ተመስገን ተጋፋው

ቀን:

  • ብሔራዊ የሠራተኞች ፍልሰት አስተዳደር የቴክኒክ ቡድን በሰባት አገሮች መቋቋሙ ተገልጿል

የውጭ አገር የሥራ ሥምሪት የሚፈልጉ ዜጎች ባሉበት ቦታ ሆነው አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያስችል አሠራር በክልል ደረጃ ሊተገበር መሆኑን፣ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡

ሚኒስቴሩ ይህንን የገለጸው ሰኞ መስክረም 28 ቀን 2016 ዓ.ም. የሠራተኞች የሥራ ሥምሪት በቴክኖሎጂ የታገዘ እንዲሆን፣ ብሔራዊ የሠራተኞች ፍልሰት አስተዳደር የቴክኒክ ቡድን መቋቋሙን ባስታወቀበት ወቅት ነው፡፡

የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር የአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ዘርፍ ሚኒስትር ደኤታ አሰግድ ጌታቸው (ዶ/ር)፣ የውጭ አገር የሥራ ሥምሪት የሚፈልጉ ዜጎች ምንም ዓይነት እንግልት ሳይደርስባቸው አገልግሎት እንዲያገኙ እየተሠራ ነው ብለዋል፡፡

በሕጋዊ መንገድ ወደ ተለያዩ አገሮች የሄዱ ዜጎች በመዳረሻ አገር የሚገጥሟቸውን ችግሮችና የሰብዓዊ መብት ጥሰት ለመግታት ብሔራዊ የሠራተኞች ፍልሰት አስተዳደር የቴክኒክ ቡድን መቋቋሙን አስረድተዋል፡፡

የቴክኒክ ቡድኑ የአሠሪና ሠራተኛ ፌዴሬሽንን ጨምሮ የተለያዩ ተቋማት መሠረት በማድረግ የተቋቋመ መሆኑን፣ የቴክኒክ ቡድኑ በውጭ አገር የሥራ ሥምሪት ላይ ያሉትን ተግዳሮቶች ለመቅረፍ እንደሚሠራ አስረድተዋል፡፡  

ከዚህ በፊት የውጭ አገር ሥምሪት የሚፈልጉ ዜጎች አዲስ አበባ ድረስ መጥተው አገልግሎት ሲያገኙ ከፍተኛ ወጪ በማውጣት፣ ለተለያዩ እንግልቶች ይዳረጉ እንደነበረ አክለው ገልጸዋል፡፡

በዚህም መሠረት የውጭ አገር የሥራ ሥምሪት የሚፈልጉ ዜጎች ባሉበት ቦታ ሆነው አገልግሎቱን በማግኘት ተጠቃሚ እንዲሆኑ፣ በክልል ደረጃ መዋቅር ተዘርግቶ አሠራሩ ተግባራዊ ሊደረግ መሆኑን አብራተዋል፡፡

በአሁኑ ወቅት የውጭ አገር የሥራ ሥምሪታቸውን ጨርሰው ወደ አዲስ አበባ የሚመጡት ሙሉ የጤና ምርመራ ለማድረግ ብቻ መሆኑን ጠቅሰው፣ ሙሉ የጤና ምርመራን በክልል ደረጃ ለማዳረስ ከቀጣሪ አገሮች ጋር ሚኒስቴሩ ንግግር እያደረገ መሆኑን አብራርተዋል፡፡

የውጭ አገር ሥምሪት በዚህ ደረጃ ተግባራዊ ከሆነ ዜጎች በደላሎች የሚፈጸምባቸው ያልተገባ እንግልትን ማስቀረት እንደሚቻል፣ እስካሁንም ከመቶ ሺሕ በላይ ሰዎች ወደ ተለያዩ አገሮች መላካቸውን ሚኒስቴር ደኤታው ተናግረዋል፡፡

የውጭ አገር የሥራ ሥምሪትን በተቀላጠፈ መንገድ ለማስኬድ ኢትዮጵያን ጨምሮ በሰባት አገሮች ብሔራዊ የሠራተኞች ፍልሰት አስተዳደር የቴክኒክ ቡድን መቋቋሙን፣ የዓለም የሥራ ድርጅት ከፍተኛ የቴክኒክ አማካሪ ወ/ሮ አይዳ አወል ገልጸዋል፡፡

በተለይ በሕገወጥ መንገድ የሚጓዙ ስደተኞችን ለማስቀረትና በዘርፉ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት፣ ተቋሙ ከሥራና ክህሎት ሚኒስቴር ጋር በቅንጅት እየሠራ መሆኑን አስረድተዋል፡፡

spot_img
Previous article
በአማራ ክልል የተከሰተው ድርቅ በታኅሳስ ወር የከፋ እንደሚሆን ተነገረ
Next article
የመንግሥት አካላትና ተቋማት የኮንትሮባንድ ንግድን እንደሚያባብሱ ተገለጸ
- Advertisement -

ይመዝገቡ

spot_img

ተዛማጅ ጽሑፎች
ተዛማጅ

[ክቡር ሚኒስትሩ ለሚመሩት ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት ተጠሪ የሆነው ተቋም የዋና ሥራ አስኪያጅና ለእሳቸውም የቅርብ ወዳጅ የሆኑትን ግለሰብ ቢሯቸው አስጠርተው ከበላይ አካል እንዲሰጡ የታዘዙትን ደብዳቤ...

በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
የምን ደብዳቤ ነው ክቡር ሚኒስትር? ከበላይ አካል የተወሰነ ነው። የምን ውሳኔ...

የፕሪቶሪያ ስምምነት አንደኛ ዓመትና አወዛጋቢዎቹ አካባቢዎች

ዮናስ አማረ -
ጥቅምት ወር ባለፉት ጥቂት ዓመታት ጦርነትም ሰላምም ይዞ የመጣ...

የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የቱሪስት መስህቦች

አበበ ፍቅር -
ቱሪዝም የገቢ ምንጭ ከመሆኑም ባለፈ አገርን ከሌሎች የዓለም አገሮች...

በአማራ ክልል የቀጠለው ግጭትና ያስከተለው ማኅበራዊ ቀውስ

አንባቢ -
በገለታ ገብረ ወልድ ይህን የግል አስተያየት እንድከትብ ያነሳሳኝ ጥቅምት 21...

About us

Media and communications Center.

Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

E-mail: [email protected]

Phone Number: (+251) 116-616-184

Other Services

Reporter Tenders
https://www.reportertenders.com

Reporter Jobs
https://www.ethiopianreporterjobs.com

Ethiopian Reporter
https://www.ethiopianreporter.com

Reporter SMS Service 7474 (OK)

Subscribe

Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy